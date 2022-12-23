Путин наградил медалями и почетными званиями восьмерых челябинцев

Восемь жителей Челябинской области отмечены президентом России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания и наградил восемь жителей Челябинской области. Указ главы государства опубликован 23 декабря.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Бессонова Сергея Викторович слесаря Кыштымского медеэлектролитного завода; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Бессонова Сергея Викторович, слесаря Кыштымского медеэлектролитного завода; Елховского Александра Викторовича начальника участка ООО «Объединенная сервисная компания», Карякина Андрея Владимировича, главного механика ООО «Объединенная сервисная компания; Кириллову Тамару Алексеевну инженера-технолога Кыштымского медеэлектролитного завода; Тарарыкова Александра Ивановича, электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования ООО «Объединенная сервисная компания»», — говорится в документе, текст которого опубликован на интернет-портале официальной информации.

Кроме того, за заслуги и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии» присвоено Ольге Никифировой, оператору линии транспортирования сырья АО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов „СИТНО“». Такое же звание получила начальник отдела хлебозавода ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» Тамара Югатова.