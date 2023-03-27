Помещение продается со всем оборудованием, мебелью и посудой.
В Челябинске выросла стоимость продажи грузинского ресторана «Ромео» с 26,3 миллионов рублей до 30 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений.
«Продается отличный ресторан в хорошей локации с действующей клиентской базой общей площадью 420 м². Удачная локация. Рядом „Эво Парк“, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Ранее стало известно, что помещение продается со всем оборудованием, мебелью и посудой. Объект оформлен на физлицо и реализуется без обременений и долгов.
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