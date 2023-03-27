В Челябинске выросла стоимость продажи грузинского ресторана

27 марта 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Помещение продается со всем оборудованием, мебелью и посудой. Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске выросла стоимость продажи грузинского ресторана «Ромео» с 26,3 миллионов рублей до 30 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «Продается отличный ресторан в хорошей локации с действующей клиентской базой общей площадью 420 м². Удачная локация. Рядом „Эво Парк“, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Ранее стало известно, что помещение продается со всем оборудованием, мебелью и посудой. Объект оформлен на физлицо и реализуется без обременений и долгов.

В Челябинске выросла стоимость продажи грузинского ресторана «Ромео» с 26,3 миллионов рублей до 30 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений. «Продается отличный ресторан в хорошей локации с действующей клиентской базой общей площадью 420 м². Удачная локация. Рядом „Эво Парк“, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Ранее стало известно, что помещение продается со всем оборудованием, мебелью и посудой. Объект оформлен на физлицо и реализуется без обременений и долгов.