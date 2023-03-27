Подросток пропал около 12 часов дня Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области пропал 13-летний подросток. Информацию разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда.

«Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ города Магнитогорск разыскивает пропавшего Шевченко Тимофея Алексеевича 30.10.2009 года рождения. Он ушел 27 марта из дома 133/4 по улице Ленина и до сих пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении группы «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры добавили, что у подростка карие глаза и худощавое телосложение. Он был одет в джинсы клеш с накладными карманами цвета хаки и спортивную ветровку синего цвета.

Ранее в поселке Кадровик города Копейск (Челябинская область) пропал 13-летний подросток. Его разыскивают уже 10 дней.