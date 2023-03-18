18 марта 2023
17 марта 2023

В Копейске пропал подросток. Фото

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Сходка «ЧВК Редан». Курган, подростки, задержание, мвд россии, полиция
В Копейске разыскивают 13-летнего подростка Фото:

Волонтеры разыскивают 13-летнего подростка, который 17 марта ушел из дома в Копейске (Челябинская область). Ориентировки на мальчика появились в паблике поискового отряда «Лиза Алерт».

«Подросток ушел из дома в поселке Кадровик (Копейск) в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождения неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда.

Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, карие глаза, светло-русые волосы. Подросток был одет в темно-синюю куртку, серый джемпер, серую футболку, черные джинсы, соломенного цвета ботинки. Причины, по которым мальчик ушел из дома, не сообщаются. Всех, кто видел разыскиваемого подростка, просят обращаться в полицию или к волонтерам.

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Волонтеры разыскивают 13-летнего подростка, который 17 марта ушел из дома в Копейске (Челябинская область). Ориентировки на мальчика появились в паблике поискового отряда «Лиза Алерт». «Подросток ушел из дома в поселке Кадровик (Копейск) в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождения неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда. Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, карие глаза, светло-русые волосы. Подросток был одет в темно-синюю куртку, серый джемпер, серую футболку, черные джинсы, соломенного цвета ботинки. Причины, по которым мальчик ушел из дома, не сообщаются. Всех, кто видел разыскиваемого подростка, просят обращаться в полицию или к волонтерам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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