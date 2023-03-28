Бастрыкину предоставят доклад по делу о потере ребенка в детском саду Екатеринбурга

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат обстоятельства потери ребенка воспитателем частного детского сада в Екатеринбурге во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По факту оставления малолетнего ребенка без присмотра в частном детском саду Екатеринбурга проводятся необходимые проверочные мероприятия. Главе ведомства будет доложено об обстоятельствах происшедшего», — рассказали в официальном telegram-канале Следкома РФ.
Доклад поручено подготовить исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Анатолию Надбитову. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало о проверке силовиками частного детского сада в Екатеринбурге. Там во время прогулки потеряли двухлетнего мальчика. Инцидент произошел днем 28 марта. По предварительным данным, воспитатель не уследил за ребенком из-за чего тот потерялся.
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