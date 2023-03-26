Семья челябинского депутата купила на свои деньги внедорожник для фронта

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и ее семья подарили бойцам, участвующим в спецоперации, внедорожник. Как сообщили в пресс-службе региональной партии «Справедливая Россия», приобрели они автомобиль на средства из семейного бюджета.
«Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова и ее семья купили на личные сбережения и подарили военнослужащим внедорожник „Нива“ за 630 тысяч рублей. Автомобиль в сопровождении военных отправился в зону СВО», — сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в партии, военные сами рассказали депутату о потребности в автомобиле. Внедорожник нужен для обеспечения связи между местами дислокации и оперативного вывоза раненых. Решение приобрести автомобиль на свои средства поддержали все члены семьи Мухометьяровых.
«Мы в семье решили, что это наш вклад, наша помощь воюющим землякам. И я рада, что муж и дети меня поддержали», — цитирует пресс-служба депутата заксобрания.
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