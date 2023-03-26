Семья челябинского депутата купила на свои деньги внедорожник для фронта

27 марта 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Автомобиль военнослужащим подарила семья депутата Ольги Мухометьяровой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и ее семья подарили бойцам, участвующим в спецоперации, внедорожник. Как сообщили в пресс-службе региональной партии «Справедливая Россия», приобрели они автомобиль на средства из семейного бюджета. «Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова и ее семья купили на личные сбережения и подарили военнослужащим внедорожник „Нива“ за 630 тысяч рублей. Автомобиль в сопровождении военных отправился в зону СВО», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в партии, военные сами рассказали депутату о потребности в автомобиле. Внедорожник нужен для обеспечения связи между местами дислокации и оперативного вывоза раненых. Решение приобрести автомобиль на свои средства поддержали все члены семьи Мухометьяровых. «Мы в семье решили, что это наш вклад, наша помощь воюющим землякам. И я рада, что муж и дети меня поддержали», — цитирует пресс-служба депутата заксобрания.

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и ее семья подарили бойцам, участвующим в спецоперации, внедорожник. Как сообщили в пресс-службе региональной партии «Справедливая Россия», приобрели они автомобиль на средства из семейного бюджета. «Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова и ее семья купили на личные сбережения и подарили военнослужащим внедорожник „Нива“ за 630 тысяч рублей. Автомобиль в сопровождении военных отправился в зону СВО», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в партии, военные сами рассказали депутату о потребности в автомобиле. Внедорожник нужен для обеспечения связи между местами дислокации и оперативного вывоза раненых. Решение приобрести автомобиль на свои средства поддержали все члены семьи Мухометьяровых. «Мы в семье решили, что это наш вклад, наша помощь воюющим землякам. И я рада, что муж и дети меня поддержали», — цитирует пресс-служба депутата заксобрания.