26 марта 2023

Семья челябинского депутата купила на свои деньги внедорожник для фронта

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Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, мухометьярова ольга
Автомобиль военнослужащим подарила семья депутата Ольги Мухометьяровой Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и ее семья подарили бойцам, участвующим в спецоперации, внедорожник. Как сообщили в пресс-службе региональной партии «Справедливая Россия», приобрели они автомобиль на средства из семейного бюджета.

«Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова и ее семья купили на личные сбережения и подарили военнослужащим внедорожник „Нива“ за 630 тысяч рублей. Автомобиль в сопровождении военных отправился в зону СВО», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в партии, военные сами рассказали депутату о потребности в автомобиле. Внедорожник нужен для обеспечения связи между местами дислокации и оперативного вывоза раненых. Решение приобрести автомобиль на свои средства поддержали все члены семьи Мухометьяровых.

«Мы в семье решили, что это наш вклад, наша помощь воюющим землякам. И я рада, что муж и дети меня поддержали», — цитирует пресс-служба депутата заксобрания.

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и ее семья подарили бойцам, участвующим в спецоперации, внедорожник. Как сообщили в пресс-службе региональной партии «Справедливая Россия», приобрели они автомобиль на средства из семейного бюджета. «Депутат заксобрания Ольга Мухометьярова и ее семья купили на личные сбережения и подарили военнослужащим внедорожник „Нива“ за 630 тысяч рублей. Автомобиль в сопровождении военных отправился в зону СВО», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в партии, военные сами рассказали депутату о потребности в автомобиле. Внедорожник нужен для обеспечения связи между местами дислокации и оперативного вывоза раненых. Решение приобрести автомобиль на свои средства поддержали все члены семьи Мухометьяровых. «Мы в семье решили, что это наш вклад, наша помощь воюющим землякам. И я рада, что муж и дети меня поддержали», — цитирует пресс-служба депутата заксобрания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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