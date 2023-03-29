Полянский указал на трагическую ошибку Киева

Зампостпреда РФ в ООН Полянский: превращение Бахмута в символ является ошибкой Украины

29 марта 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Украина направляет в Бахмут неопытных бойцов, заявил Дмитрий Полянский Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение украинских властей о превращении Бахмута (Артемовска) в символ является их трагической ошибкой. Такое мнение выразил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Власти Украины превратили Бахмут в своего рода символ. И это их трагическая ошибка», — передает слова Полянского РИА Новости. Он добавил, что это приводит к решениям украинского военного командования о направлении на удержание города большого количества неопытных новобранцев, что абсолютно бессмысленно. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Бахмуте. Отмечается, что военнослужащие ЧВК при освобождении города грамотно заманивают украинские силы в ловушку, передают «Дни.ру». Военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что украинские солдаты в Бахмуте взрывают свои укрепрайоны от безысходности, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Решение украинских властей о превращении Бахмута (Артемовска) в символ является их трагической ошибкой. Такое мнение выразил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Власти Украины превратили Бахмут в своего рода символ. И это их трагическая ошибка», — передает слова Полянского РИА Новости. Он добавил, что это приводит к решениям украинского военного командования о направлении на удержание города большого количества неопытных новобранцев, что абсолютно бессмысленно. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Бахмуте. Отмечается, что военнослужащие ЧВК при освобождении города грамотно заманивают украинские силы в ловушку, передают «Дни.ру». Военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что украинские солдаты в Бахмуте взрывают свои укрепрайоны от безысходности, сообщает «Федеральное агентство новостей».