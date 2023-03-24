Полковник Алехин раскрыл план ВСУ по возвращению Артемовска

Полковник Алехин: ВСУ собираются по линии Донбасской дуги для контрудара по Бахмуту

25 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

ВСУ собирают ударный кулак возле Артемовска, сказал Геннадий Алехин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины предпримут попытку прорыва в Бахмуте (Артемовске), перебрасывая свои подразделения из Часого Яра, Константиновки, Краматорска, Славянска. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Основные свои наступательные действия противник предпримет именно на Донбассе. Это на линии Артемовск — Славянск — Краматорск, где сейчас сконцентрированы большие силы. На этом большом участке Донбасской Дуги противник сколотил уже довольно внушительную группировку. Называются разные цифры — 70-80 тысяч. Возможно, что они попытаются, с одной стороны, деблокировать свои подразделения, которые находятся в Артемовске, а с другой стороны, совершить какие-то наступательные действия именно на Донбасской дуге», — сказал Геннадий Алехин. Военный обозреватель назвал населенные пункты, в которых ВСУ сконцентрировали свои силы. «Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Славянск, где собирают кулак. Не только в самой горловине, там осталась одна дорога, которую ВСУ еще контролируют, и туда поступает подкрепление», — отметил полковник запаса. По его словам, Вооруженные силы Украины используют эту дугу в качестве линии обороны и места для переброски сил в Бахмут. «Артемовск, Соледар, Северск — это крупный узел обороны. Часов Яр, Константиновка, находятся пока под их контролем. С одной стороны, они уже укрепляют оборонительные позиции, а с другой — пытаются оттуда перебрасывать какие-то подразделения в Артемовск», — объяснил Алехин. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют начать наступление под Бахмутом в ближайшее время. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что вокруг города украинские силы собрали группировку в 80 тысяч солдат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины предпримут попытку прорыва в Бахмуте (Артемовске), перебрасывая свои подразделения из Часого Яра, Константиновки, Краматорска, Славянска. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Основные свои наступательные действия противник предпримет именно на Донбассе. Это на линии Артемовск — Славянск — Краматорск, где сейчас сконцентрированы большие силы. На этом большом участке Донбасской Дуги противник сколотил уже довольно внушительную группировку. Называются разные цифры — 70-80 тысяч. Возможно, что они попытаются, с одной стороны, деблокировать свои подразделения, которые находятся в Артемовске, а с другой стороны, совершить какие-то наступательные действия именно на Донбасской дуге», — сказал Геннадий Алехин. Военный обозреватель назвал населенные пункты, в которых ВСУ сконцентрировали свои силы. «Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Славянск, где собирают кулак. Не только в самой горловине, там осталась одна дорога, которую ВСУ еще контролируют, и туда поступает подкрепление», — отметил полковник запаса. По его словам, Вооруженные силы Украины используют эту дугу в качестве линии обороны и места для переброски сил в Бахмут. «Артемовск, Соледар, Северск — это крупный узел обороны. Часов Яр, Константиновка, находятся пока под их контролем. С одной стороны, они уже укрепляют оборонительные позиции, а с другой — пытаются оттуда перебрасывать какие-то подразделения в Артемовск», — объяснил Алехин. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют начать наступление под Бахмутом в ближайшее время. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что вокруг города украинские силы собрали группировку в 80 тысяч солдат.