В США заявили об ошибке Зеленского в Артемовске Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Зеленский ошибается, направляя в Артемовск свежие подкрепления 25 марта 2023 в 20:40 Размер текста - 17 + Зеленский, направляя свежие подкрепления на удержание Артемовска, совершает ошибку, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибку при организации обороны Артемовска (Бахмута), направляя в город свежие подкрепления, которые попадают в огненную ловушку. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Зеленский, продолжая бросать в Артемовск большое количество украинских солдат, совершает ошибку», — заявил Макгрегор на своем youtube-канале . Он подчеркнул, что, прибывающие в Артемовск солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), попадают в огненную ловушку и стремительно погибают. Этот процесс продолжится до тех пор, пока украинские власти будут продолжать стягивать в город все новые и новые подразделения, заключил Макгрегор. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вокруг Артемовска собрана большая группировка ВСУ, насчитывающая 80 тысяч солдат. Общий резерв украинской армии оценивается в количестве 200 тысяч военных. Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибку при организации обороны Артемовска (Бахмута), направляя в город свежие подкрепления, которые попадают в огненную ловушку. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Зеленский, продолжая бросать в Артемовск большое количество украинских солдат, совершает ошибку», — заявил Макгрегор на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что, прибывающие в Артемовск солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), попадают в огненную ловушку и стремительно погибают. Этот процесс продолжится до тех пор, пока украинские власти будут продолжать стягивать в город все новые и новые подразделения, заключил Макгрегор. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вокруг Артемовска собрана большая группировка ВСУ, насчитывающая 80 тысяч солдат. Общий резерв украинской армии оценивается в количестве 200 тысяч военных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям