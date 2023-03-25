В США заявили об ошибке Зеленского в Артемовске

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Зеленский ошибается, направляя в Артемовск свежие подкрепления
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Зеленский, направляя свежие подкрепления на удержание Артемовска, совершает ошибку, заявил Дуглас Макгрегор Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибку при организации обороны Артемовска (Бахмута), направляя в город свежие подкрепления, которые попадают в огненную ловушку. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Зеленский, продолжая бросать в Артемовск большое количество украинских солдат, совершает ошибку», — заявил Макгрегор на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что, прибывающие в Артемовск солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), попадают в огненную ловушку и стремительно погибают. Этот процесс продолжится до тех пор, пока украинские власти будут продолжать стягивать в город все новые и новые подразделения, заключил Макгрегор.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вокруг Артемовска собрана большая группировка ВСУ, насчитывающая 80 тысяч солдат. Общий резерв украинской армии оценивается в количестве 200 тысяч военных.

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Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибку при организации обороны Артемовска (Бахмута), направляя в город свежие подкрепления, которые попадают в огненную ловушку. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Зеленский, продолжая бросать в Артемовск большое количество украинских солдат, совершает ошибку», — заявил Макгрегор на своем youtube-канале. Он подчеркнул, что, прибывающие в Артемовск солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), попадают в огненную ловушку и стремительно погибают. Этот процесс продолжится до тех пор, пока украинские власти будут продолжать стягивать в город все новые и новые подразделения, заключил Макгрегор. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вокруг Артемовска собрана большая группировка ВСУ, насчитывающая 80 тысяч солдат. Общий резерв украинской армии оценивается в количестве 200 тысяч военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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