Благодаря посылке бойцы получат постоянный доступ в сеть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Коллектив торгового дома «Ашинская сталь» из Челябинска отправил землякам на фронт пять модемов, три бензогенератора и шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания. Об этом в соцсетях рассказал депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников, принимающий участие в СВО.

«Коллектив торгового дома „Ашинская сталь“ передал нашим бойцам пять модемов, три бензогенератора и шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания. Спасибо за поддержку, друзья!» — сообщил Колесников в своем telegram-канале.

По словам Колесникова, модемы должны обеспечить постоянный доступ в сеть. Благодаря бензогенераторам оборудование будет работать в любых условиях, а шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания нужны, чтобы техника не подвела.

Модемы должны обеспечить постоянный доступ в сеть Фото: соц.сети