Коллектив торгового дома «Ашинская сталь» из Челябинска отправил землякам на фронт пять модемов, три бензогенератора и шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания. Об этом в соцсетях рассказал депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников, принимающий участие в СВО.
«Коллектив торгового дома „Ашинская сталь“ передал нашим бойцам пять модемов, три бензогенератора и шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания. Спасибо за поддержку, друзья!» — сообщил Колесников в своем telegram-канале.
По словам Колесникова, модемы должны обеспечить постоянный доступ в сеть. Благодаря бензогенераторам оборудование будет работать в любых условиях, а шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания нужны, чтобы техника не подвела.
Модемы должны обеспечить постоянный доступ в сеть
Фото: соц.сети
Благодаря бензогенераторам оборудование будет работать в любых условиях, а шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания нужны для того, чтобы техника не подвела
Коллектив торгового дома «Ашинская сталь» из Челябинска отправил землякам на фронт пять модемов, три бензогенератора и шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания. Об этом в соцсетях рассказал депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников, принимающий участие в СВО. «Коллектив торгового дома „Ашинская сталь“ передал нашим бойцам пять модемов, три бензогенератора и шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания. Спасибо за поддержку, друзья!» — сообщил Колесников в своем telegram-канале. По словам Колесникова, модемы должны обеспечить постоянный доступ в сеть. Благодаря бензогенераторам оборудование будет работать в любых условиях, а шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания нужны, чтобы техника не подвела.