28 марта 2023

Челябинцы отправили на фронт модемы и бензогенераторы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Благодаря посылке бойцы получат постоянный доступ в сеть Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Коллектив торгового дома «Ашинская сталь» из Челябинска отправил землякам на фронт пять модемов, три бензогенератора и шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания. Об этом в соцсетях рассказал депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников, принимающий участие в СВО.

«Коллектив торгового дома „Ашинская сталь“ передал нашим бойцам пять модемов, три бензогенератора и шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания. Спасибо за поддержку, друзья!» — сообщил Колесников в своем telegram-канале.

По словам Колесникова, модемы должны обеспечить постоянный доступ в сеть. Благодаря бензогенераторам оборудование будет работать в любых условиях, а шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания нужны, чтобы техника не подвела.

Модемы должны обеспечить постоянный доступ в сеть
Модемы должны обеспечить постоянный доступ в сеть
Фото:
Благодаря бензогенераторам оборудование будет работать в любых условиях, а шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания нужны для того, чтобы техника не подвела
Благодаря бензогенераторам оборудование будет работать в любых условиях, а шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания нужны для того, чтобы техника не подвела
Фото:

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Коллектив торгового дома «Ашинская сталь» из Челябинска отправил землякам на фронт пять модемов, три бензогенератора и шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания. Об этом в соцсетях рассказал депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников, принимающий участие в СВО. «Коллектив торгового дома „Ашинская сталь“ передал нашим бойцам пять модемов, три бензогенератора и шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания. Спасибо за поддержку, друзья!» — сообщил Колесников в своем telegram-канале. По словам Колесникова, модемы должны обеспечить постоянный доступ в сеть. Благодаря бензогенераторам оборудование будет работать в любых условиях, а шесть литров масла для двигателей внутреннего сгорания нужны, чтобы техника не подвела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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