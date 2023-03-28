28 марта 2023

В полиции рассказали о возбужденных делах против свердловских мэров

Полиция занялась возбуждением уголовных дел против глав свердловских городов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Основная масса коррупционных преступлений связана с бюджетом, считает Мешков Фото:

В течении месяца-двух возбудят уголовные дела против руководителей муниципальных образований в Свердловской области. Об этом рассказал начальника ГУ МВД по региону Александр Мешков на заседании свердловского заксобрания.

«Основная масса коррупционных преступлений связана с бюджетом. Буквально в течение месяца-двух будут возбуждены дела против руководителей муниципальных образований, которые страдают этим», — сказал Александр Мешков. В Свердловской области планируется возбуждение нескольких уголовных дел против мэров.

В прошлом году полицейские зафиксировали около 400 случаев коррупции, в том числе 46 взяток. «Также есть единичные факты коррупции в оборонно-промышленном комплексе. Во время спецоперации полиция уделяет этому особое внимание. Некоторые случаи стали известны в СМИ», — отметил начальник ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург приехали несколько десятков московских сотрудников из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД РФ. Они отметили профессиональный праздник и выполнили задание, суть которого пока держится в секрете.

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В течении месяца-двух возбудят уголовные дела против руководителей муниципальных образований в Свердловской области. Об этом рассказал начальника ГУ МВД по региону Александр Мешков на заседании свердловского заксобрания. «Основная масса коррупционных преступлений связана с бюджетом. Буквально в течение месяца-двух будут возбуждены дела против руководителей муниципальных образований, которые страдают этим», — сказал Александр Мешков. В Свердловской области планируется возбуждение нескольких уголовных дел против мэров. В прошлом году полицейские зафиксировали около 400 случаев коррупции, в том числе 46 взяток. «Также есть единичные факты коррупции в оборонно-промышленном комплексе. Во время спецоперации полиция уделяет этому особое внимание. Некоторые случаи стали известны в СМИ», — отметил начальник ГУ МВД по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург приехали несколько десятков московских сотрудников из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД РФ. Они отметили профессиональный праздник и выполнили задание, суть которого пока держится в секрете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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