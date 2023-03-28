В полиции рассказали о возбужденных делах против свердловских мэров

Полиция занялась возбуждением уголовных дел против глав свердловских городов

29 марта 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Основная масса коррупционных преступлений связана с бюджетом, считает Мешков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В течении месяца-двух возбудят уголовные дела против руководителей муниципальных образований в Свердловской области. Об этом рассказал начальника ГУ МВД по региону Александр Мешков на заседании свердловского заксобрания. «Основная масса коррупционных преступлений связана с бюджетом. Буквально в течение месяца-двух будут возбуждены дела против руководителей муниципальных образований, которые страдают этим», — сказал Александр Мешков. В Свердловской области планируется возбуждение нескольких уголовных дел против мэров. В прошлом году полицейские зафиксировали около 400 случаев коррупции, в том числе 46 взяток. «Также есть единичные факты коррупции в оборонно-промышленном комплексе. Во время спецоперации полиция уделяет этому особое внимание. Некоторые случаи стали известны в СМИ», — отметил начальник ГУ МВД по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург приехали несколько десятков московских сотрудников из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД РФ. Они отметили профессиональный праздник и выполнили задание, суть которого пока держится в секрете.

В течении месяца-двух возбудят уголовные дела против руководителей муниципальных образований в Свердловской области. Об этом рассказал начальника ГУ МВД по региону Александр Мешков на заседании свердловского заксобрания. «Основная масса коррупционных преступлений связана с бюджетом. Буквально в течение месяца-двух будут возбуждены дела против руководителей муниципальных образований, которые страдают этим», — сказал Александр Мешков. В Свердловской области планируется возбуждение нескольких уголовных дел против мэров. В прошлом году полицейские зафиксировали около 400 случаев коррупции, в том числе 46 взяток. «Также есть единичные факты коррупции в оборонно-промышленном комплексе. Во время спецоперации полиция уделяет этому особое внимание. Некоторые случаи стали известны в СМИ», — отметил начальник ГУ МВД по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург приехали несколько десятков московских сотрудников из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД РФ. Они отметили профессиональный праздник и выполнили задание, суть которого пока держится в секрете.