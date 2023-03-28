Силовые ведомства Челябинской области проведут учения, направленные на отражение террора в образовательных учреждениях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мероприятия пройдут с 29 по 30 марта.
«Антитеррористическое учение нацелено на создание эффективных мер безопасности, строгий пропускной режим в образовательных организациях. Будут проведены мероприятия, направленные на обеспечение защищенности учащихся от опасностей и угроз, возможных в процессе их учебной и досуговой деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Там отметили, что в учениях принимают участие все силовые ведомства региона. Действия участников оценит руководитель учения начальник УФСБ по региону генерал-лейтенант Дмитрий Иванов и группа посредников.
Ранее силовики провели учения по охране строящегося в областном центре метротрама. Метрополитен является опасным производственным объектом I класса.\
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