Обеспечение безопасности строящегося метро позволит властям достроить объект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске силовые структуры региона отработали навыки по охране строящегося метротрама. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по области, метрополитен является опасным производственным объектом I класса.

«В антитеррористическом учении принимают участие силы и средства, региональных структур ФСБ, МВД, СУ СК, МЧС России, Росгвардии, ГУФСИН, а также антитеррористические комиссии области. Отрабатываются вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции при пресечении условного террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент зафиксированы случаи проникновения посторонних лиц на стройку. Исходя из этого необходимо вырабатывать дополнительные меры по защищенности метротрама от террористической угрозы.

Строительство метро в Челябинске началось еще при СССР. Однако после распада Союза объект был заморожен. Спустя несколько десятков лет по поручению президента России Владимира Путина строительство объекта возобновилось. Сейчас по городу планируется пустить метротрамвай — часть маршрута будет проходить по земле, другая под землей. На объект планируют потратить свыше 70 млрд рублей. Начальный контракт на сумму в 49,5 млрд рублей был подписан с ГК «Моспроект — 3».

В ходе командно-штабных учениях «Тоннель — 2022» отработали навыки по защите метро от террористов Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Учения проходят с 26 по 27 декабря Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

В антитеррористическом учении принимают участие силы и средства, региональных силовых структур Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области