28 марта 2023

Челябинский юрист помогла уволенному сотруднику Wildberries восстановиться на работе

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Юрист из Челябинской области помогает сотрудникам Wildberries восстановиться на работе Фото:

Юрист из Катав-Ивановска (Челябинская область) Анастасия Котова помогла уволенному сотруднику Wildberries восстановиться на работе. Как она рассказала URA.RU, кладовщик 29 марта снова вышел на работу.

«Мой клиент с февраля 2020 года выполнял обязанности кладовщика по гражданско-правовому договору. Когда мужчина вместе с остальными не согласился с постоянными высокими штрафами, его отстранили от работы», — сообщила URA.RU Котова.

Мужчина проживает в Волгограде, там и работает. Он возмутился постоянными поборами работодателя. Сумма штрафов составляет 10 тысяч рублей за провинность. Оплата работы зависит от действующего тарификатора и может достигать 120 тысяч в месяц.

Красноармейский районный суд Волгограда встал на сторону уволенного работника. В итоге отношения с самого начала работы признали трудовыми, за время вынужденного прогула взыскали средний заработок. В суде находится еще два процесса, в которых участвует Котова. Один из ее клиентов также работал на условиях гражданско-правового договора. Третий был в штате, но также отстранен.

Волна протестов трудовой политикой Wildberries прокатилась по России, задев и Челябинскую область. Местный профсоюз работников маркетплейса призвал директора сервиса Татьяну Бакальчук сесть за стол переговоров.

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Юрист из Катав-Ивановска (Челябинская область) Анастасия Котова помогла уволенному сотруднику Wildberries восстановиться на работе. Как она рассказала URA.RU, кладовщик 29 марта снова вышел на работу. «Мой клиент с февраля 2020 года выполнял обязанности кладовщика по гражданско-правовому договору. Когда мужчина вместе с остальными не согласился с постоянными высокими штрафами, его отстранили от работы», — сообщила URA.RU Котова. Мужчина проживает в Волгограде, там и работает. Он возмутился постоянными поборами работодателя. Сумма штрафов составляет 10 тысяч рублей за провинность. Оплата работы зависит от действующего тарификатора и может достигать 120 тысяч в месяц. Красноармейский районный суд Волгограда встал на сторону уволенного работника. В итоге отношения с самого начала работы признали трудовыми, за время вынужденного прогула взыскали средний заработок. В суде находится еще два процесса, в которых участвует Котова. Один из ее клиентов также работал на условиях гражданско-правового договора. Третий был в штате, но также отстранен. Волна протестов трудовой политикой Wildberries прокатилась по России, задев и Челябинскую область. Местный профсоюз работников маркетплейса призвал директора сервиса Татьяну Бакальчук сесть за стол переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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