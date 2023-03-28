Глава челябинского района попал в западню из-за размыва дороги

Из поселка можно выбраться только по подвесному мосту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Брединского района Челябинской области Николай Плохих 28 марта посетил поселок Сосновка, откуда вечером не смог выехать из-за разлива реки и перекрытой дороги. Об этом URA.RU рассказал первый замглавы района Олег Будяков.

«Вчера, 28 марта, глава района сам поехал в поселок Сосновка на машине. Вечером он уже обратно не вернулся, автомобиль стоит на той стороне, в поселке», — сообщил Будяков.

Замглавы пояснил, что на участке дороги между поселками Рымникский и Сосновка есть низина, которая ежегодно заливается водой из реки Караганка. Проблему может решить капитальный мост, но поскольку там есть висячий мост, всем необходимым жители обеспечены, строить его администрация не видит смысла. По словам Будякова, участок перекрыт всего два-три дня в период паводков.

Ранее сообщалось, что из-за разлива реки Караганки перекрыта дорога, соединяющая два поселка. В отрезанном поселке Сосновка проживают 162 человека, в том числе дети. Единственный оставшийся путь из поселка проходит через висячий мост над рекой.