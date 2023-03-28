Челябинский военный лишился автомобиля за повторное пьяное вождение

Решением суда автомобиль военнослужащего был передан в собственность государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У челябинского военного, пойманного пьяным за рулем второй раз, изъяли автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, также военнослужащего приговорили к одному году лишения свободы условно.

«Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ. Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок один год условно, с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что ранее военный уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Однако одна судимость не остановила мужчину. Он снова выпил и решил прокатиться. После остановки сотрудниками ДПС военнослужащий отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

Ранее другого челябинского военного, дважды попавшегося пьяным за рулем, оштрафовали на 230 тысяч рублей. Кроме штрафа нарушителя лишили водительских прав на два года.