В Свердловской области хотели отправить опасную древесину в Кыргызстан и Узбекистан 30 марта 2023 в 02:35 Размер текста - 17 + В древесине нашли переносчика паразита, распространение которого ведет к гибели лесов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В двух партиях древесины из Свердловской области, которую планировали экспортировать в Кыргызстан и Узбекистан, обнаружили вредителей рода Monochamus. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского референтного центра Россельхознадзора. «В партии древесины объемом 90 кубометров, предназначенной для вывоза в Кыргызстан, фитосанитары нашли черного соснового усача. В другой партии объемом 200 кубических метров, подготовленной для отправки в Узбекистан, — малого черного елового усача», — рассказали в пресс-службе референтного центра. Вредители переносят опасного паразита, распространение которого приводит к массовой гибели хвойных лесов. По словам санитаров, теперь собственники древесины прежде чем экспортировать товар должны его обеззаразить. Ранее URA.RU сообщало, что компания из Екатеринбурга поставляла фальсифицированное масло сразу в несколько регионов Уральского федерального округа. В частности это коснулось Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В двух партиях древесины из Свердловской области, которую планировали экспортировать в Кыргызстан и Узбекистан, обнаружили вредителей рода Monochamus. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского референтного центра Россельхознадзора. «В партии древесины объемом 90 кубометров, предназначенной для вывоза в Кыргызстан, фитосанитары нашли черного соснового усача. В другой партии объемом 200 кубических метров, подготовленной для отправки в Узбекистан, — малого черного елового усача», — рассказали в пресс-службе референтного центра. Вредители переносят опасного паразита, распространение которого приводит к массовой гибели хвойных лесов. По словам санитаров, теперь собственники древесины прежде чем экспортировать товар должны его обеззаразить. Ранее URA.RU сообщало, что компания из Екатеринбурга поставляла фальсифицированное масло сразу в несколько регионов Уральского федерального округа. В частности это коснулось Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям