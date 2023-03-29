В Свердловской области хотели отправить опасную древесину в Кыргызстан и Узбекистан

В двух партиях древесины из Свердловской области, которую планировали экспортировать в Кыргызстан и Узбекистан, обнаружили вредителей рода Monochamus. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского референтного центра Россельхознадзора.
«В партии древесины объемом 90 кубометров, предназначенной для вывоза в Кыргызстан, фитосанитары нашли черного соснового усача. В другой партии объемом 200 кубических метров, подготовленной для отправки в Узбекистан, — малого черного елового усача», — рассказали в пресс-службе референтного центра.
Вредители переносят опасного паразита, распространение которого приводит к массовой гибели хвойных лесов. По словам санитаров, теперь собственники древесины прежде чем экспортировать товар должны его обеззаразить.
Ранее URA.RU сообщало, что компания из Екатеринбурга поставляла фальсифицированное масло сразу в несколько регионов Уральского федерального округа. В частности это коснулось Тюменскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
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