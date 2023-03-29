Глава Екатеринбурга Орлов выпал из десятки лучших мэров России

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов стал 13-м в рейтинге лучших российских мэров по итогам первого квартала 2023 года. В конце прошлого года он занял 10 место. Информация об этом следует из исследования, проведенного ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.
В рейтинге лучших мэров России с января по март 2023 года Орлов находится на 13 месте, следует из исследования «Рейтинга». Среди мэров городов Уральского федерального округа глава Екатеринбурга занимает четвертое место, уступив мэру Тюмени Руслану Кухаруку, главе Ханты-Мансийска Максиму Ряшину и градоначальнику Салехарда Алексею Титовскому.
Результаты считались на основе анонимного анкетирования экспертов по всей России. По словам организаторов исследования, опрос проходили люди различной профессиональной и социальной принадлежности для наиболее демократичных результатов.
Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2022 года Орлов занял 10 место в рейтинге лучших российских мэров. Это выше на одну позицию результатов главы Екатеринбурга в 2021 году.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.