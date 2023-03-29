В Челябинске увеличат перечень граждан, имеющих право на льготную газификацию

В регионе удвоили темпы газификации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на рассмотрение депутатов заксобрания региона власти внесли новый законопроект по расширению перечня лиц, имеющих право на льготную газификацию. Как сообщили в пресс-службе губернатора области Алексея Текслера, гражданам направят выплаты в сумме 100 тысяч рублей.

«По инициативе губернатора Алексея Текслера, минсоцотношений региона разработал новый законопроект. Он расширяет перечень лиц, имеющих право на социальные выплаты для газификации», — отметили в региональном правительстве.

После принятия закона права льготников получат все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, боевых действий, члены семей погибших инвалидов вооруженных конфликтов. В число получателей выплаты войдут отдельно проживающие граждане и семьи с детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Текслер отметил, что с 2020 года в области в два раза увеличили объем средств, направляемых для решения вопросов газификации. В результате на 2023 год намечен значительный план догазификации, голубое топливо получат порядка 20 населенных пунктов. Подготовив законопроект, власти отреагировали на запрос жителей, нуждающихся в приобретении внутридомового газового оборудования, сообщил глава региона.

Расширяя перечень получателей выплаты, власти внесли в него ряд категорий военнослужащих. Данный законопроект также находится на рассмотрении депутатского корпуса региона.