Челябинский сержант вынес из-под огня ВСУ своего товарища

Военнослужащий четыре километра нес на себе раненого сослуживца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сержант из Челябинской области Артем Т. за спасение раненых в тяжелом бою в ходе СВО получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили 30 марта в правительстве области.

«Подразделение сержанта Артема Т. оказалось под шквальным огнем ВСУ. Несколько сослуживцев сержанта получили ранения. Артем, находясь под обстрелом, оказал им первую помощь. А товарища с тяжелой раной он пронес четыре километра до медпункта», — рассказали URA.RU о подвиге сержанта в пресс-службе правительства региона.

Передав бойца врачам, сержант вернулся и продолжил эвакуацию других раненых. По словам Артема, он выполнял свой долг перед Родиной и своими близкими.

«Буду стоять до конца, хоть на коленях — это фраза раненого товарища, которая служит мне своеобразным ориентиром. Поддержка близких и командиров очень помогала в трудные минуты, когда я принимал участие в спецоперации. Согревали слова мамы, жены и сына, согревали душу детские письма», — рассказал Артем.