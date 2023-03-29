29 марта 2023

Челябинский сержант вынес из-под огня ВСУ своего товарища

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащий четыре километра нес на себе раненого сослуживца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сержант из Челябинской области Артем Т. за спасение раненых в тяжелом бою в ходе СВО получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили 30 марта в правительстве области.

«Подразделение сержанта Артема Т. оказалось под шквальным огнем ВСУ. Несколько сослуживцев сержанта получили ранения. Артем, находясь под обстрелом, оказал им первую помощь. А товарища с тяжелой раной он пронес четыре километра до медпункта», — рассказали URA.RU о подвиге сержанта в пресс-службе правительства региона.

Передав бойца врачам, сержант вернулся и продолжил эвакуацию других раненых. По словам Артема, он выполнял свой долг перед Родиной и своими близкими.

«Буду стоять до конца, хоть на коленях — это фраза раненого товарища, которая служит мне своеобразным ориентиром. Поддержка близких и командиров очень помогала в трудные минуты, когда я принимал участие в спецоперации. Согревали слова мамы, жены и сына, согревали душу детские письма», — рассказал Артем.

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Сержант из Челябинской области Артем Т. за спасение раненых в тяжелом бою в ходе СВО получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили 30 марта в правительстве области. «Подразделение сержанта Артема Т. оказалось под шквальным огнем ВСУ. Несколько сослуживцев сержанта получили ранения. Артем, находясь под обстрелом, оказал им первую помощь. А товарища с тяжелой раной он пронес четыре километра до медпункта», — рассказали URA.RU о подвиге сержанта в пресс-службе правительства региона. Передав бойца врачам, сержант вернулся и продолжил эвакуацию других раненых. По словам Артема, он выполнял свой долг перед Родиной и своими близкими. «Буду стоять до конца, хоть на коленях — это фраза раненого товарища, которая служит мне своеобразным ориентиром. Поддержка близких и командиров очень помогала в трудные минуты, когда я принимал участие в спецоперации. Согревали слова мамы, жены и сына, согревали душу детские письма», — рассказал Артем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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