В городах Свердловской области кончается вакцина от смертельной болезни

Свердловчане не могут поставить прививку от коронавируса

30 марта 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Свердловчане заявляют, что назальных вакцин от ковида нет в больницах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Свердловской области кончается партия вакцины от коронавируса. Речь идет о назальной форме вакцины. Об этом рассказали читатели URA.RU. По данным портала «Стопкоронавирус.рф», в Свердловской области от коронавирусной инфекции умерло около 11 тысяч человек. «Я очень тяжело переношу обычную вакцину „Спутник“, но прививаться мне надо обязательно из-за проблем с легкими. Поэтому стала искать возможность поставить назальную прививку. Оказалось, что во всем городе она есть только в поликлинике № 3. Когда там мне впрыснули вакцину, то предупредили: осталось всего 40 доз, поэтому на ревакцинацию не хватит. Насколько я поняла, наша область не закупила препарат», — рассказала Елена. По словам другого собеседника агентства, в медицинских учреждениях области вакцины нет уже несколько месяцев. «Я живу в Каменске-Уральском. У нас вакцины нет очень давно, где-то полгода. И, когда она появится, пока никто не знает», — отметил Сергей. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. «Назальной вакцины против новой коронавирусной инфекции в Свердловской области никогда не поступало. В прошлом году минздрав Свердловской области закупил насадки для назальной вакцинации. Таким образом, жителям области стала доступна вакцинация против коронавируса интраназальным способом. При этом использовалась такая же вакцина, как при обычном введении посредством укола, то есть „Спутник V“. Несмотря на отмену обязательной вакцинации против коронавируса, согласно приказу Роспотребнадзора, свердловчане не отказались от вакцинопрофилактики. Спрос на вакцину в медицинских учреждениях есть. В апреле ожидается очередная ее поставка на территорию Свердловской области. Вопрос приобретения насадок для интраназальной вакцинации также находится на стадии решения», — заявили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» в Свердловской области уже закончилась. Препарат «Спутник М» разработан в России для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области кончается партия вакцины от коронавируса. Речь идет о назальной форме вакцины. Об этом рассказали читатели URA.RU. По данным портала «Стопкоронавирус.рф», в Свердловской области от коронавирусной инфекции умерло около 11 тысяч человек. «Я очень тяжело переношу обычную вакцину „Спутник“, но прививаться мне надо обязательно из-за проблем с легкими. Поэтому стала искать возможность поставить назальную прививку. Оказалось, что во всем городе она есть только в поликлинике № 3. Когда там мне впрыснули вакцину, то предупредили: осталось всего 40 доз, поэтому на ревакцинацию не хватит. Насколько я поняла, наша область не закупила препарат», — рассказала Елена. По словам другого собеседника агентства, в медицинских учреждениях области вакцины нет уже несколько месяцев. «Я живу в Каменске-Уральском. У нас вакцины нет очень давно, где-то полгода. И, когда она появится, пока никто не знает», — отметил Сергей. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в свердловский минздрав. «Назальной вакцины против новой коронавирусной инфекции в Свердловской области никогда не поступало. В прошлом году минздрав Свердловской области закупил насадки для назальной вакцинации. Таким образом, жителям области стала доступна вакцинация против коронавируса интраназальным способом. При этом использовалась такая же вакцина, как при обычном введении посредством укола, то есть „Спутник V“. Несмотря на отмену обязательной вакцинации против коронавируса, согласно приказу Роспотребнадзора, свердловчане не отказались от вакцинопрофилактики. Спрос на вакцину в медицинских учреждениях есть. В апреле ожидается очередная ее поставка на территорию Свердловской области. Вопрос приобретения насадок для интраназальной вакцинации также находится на стадии решения», — заявили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» в Свердловской области уже закончилась. Препарат «Спутник М» разработан в России для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет.