В Челябинской области крадут цепи у собак и сдают в металлолом

В незаконные пункты приемы металла идет все: от собачьих цепей до канализационных люков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области усилена работа по выявлению и ликвидации незаконных пунктов металлоприема. Как сообщил 30 марта начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Михаил Скоков во время онлайн-трансляции в заксобрании, воры дошли до того, что крадут цепи у собак.

«В 2022 году была проведена работа по выявлению незаконных пунктов приема металла. Воруют, вытаскивают все: чашки, тарелки различные, канализационные люки. Даже цепи снимают с собак и сдают в пункты приема», — сообщил Скоков.

По словам генерала, мероприятия по выявлению незаконных пунктов будут продолжены. Введенная система трехуровневого контроля будет совершенствоваться. Благодаря этому удастся сохранить положительную динамику защищенности населения региона.

В своем докладе Скоков также привел статистику по нарушениям в сфере миграционного законодательства. По его словам, за 2022 год из области было выдворено свыше тысяч человек, незаконно пребывающих на территории России.