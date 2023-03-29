29 марта 2023

В Челябинской области крадут цепи у собак и сдают в металлолом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мороз. Зима.Село. Дорога. Челябинск, цепь, злая собака
В незаконные пункты приемы металла идет все: от собачьих цепей до канализационных люков Фото:

В Челябинской области усилена работа по выявлению и ликвидации незаконных пунктов металлоприема. Как сообщил 30 марта начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Михаил Скоков во время онлайн-трансляции в заксобрании, воры дошли до того, что крадут цепи у собак.

«В 2022 году была проведена работа по выявлению незаконных пунктов приема металла. Воруют, вытаскивают все: чашки, тарелки различные, канализационные люки. Даже цепи снимают с собак и сдают в пункты приема», — сообщил Скоков.

По словам генерала, мероприятия по выявлению незаконных пунктов будут продолжены. Введенная система трехуровневого контроля будет совершенствоваться. Благодаря этому удастся сохранить положительную динамику защищенности населения региона.

В своем докладе Скоков также привел статистику по нарушениям в сфере миграционного законодательства. По его словам, за 2022 год из области было выдворено свыше тысяч человек, незаконно пребывающих на территории России.

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В Челябинской области усилена работа по выявлению и ликвидации незаконных пунктов металлоприема. Как сообщил 30 марта начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Михаил Скоков во время онлайн-трансляции в заксобрании, воры дошли до того, что крадут цепи у собак. «В 2022 году была проведена работа по выявлению незаконных пунктов приема металла. Воруют, вытаскивают все: чашки, тарелки различные, канализационные люки. Даже цепи снимают с собак и сдают в пункты приема», — сообщил Скоков. По словам генерала, мероприятия по выявлению незаконных пунктов будут продолжены. Введенная система трехуровневого контроля будет совершенствоваться. Благодаря этому удастся сохранить положительную динамику защищенности населения региона. В своем докладе Скоков также привел статистику по нарушениям в сфере миграционного законодательства. По его словам, за 2022 год из области было выдворено свыше тысяч человек, незаконно пребывающих на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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