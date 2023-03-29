29 марта 2023

Пассажир, напавший на водителя маршрутки, сдался челябинской полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Савоськину в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, арест, полиция
Мужчина пришел в отдел полиции после того, как увидел новость о драке в СМИ Фото:

Житель Челябинска, который подрался с водителем маршрутного такси №72, сам пришел в отделение полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

«Подозреваемый, ранее судимый местный житель 1976 года рождения, самостоятельно пришел в районный отдел полиции. Он увидел в СМИ новости о данном конфликте», — уточнили URA.RU в ведомстве.

По сообщению, которое поступило в отдел «Тракторозаводский», проведена проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Инцидент произошел 28 марта на остановке «Сад победы» в Тракторозаводском районе. На видео пассажир ударил водителя горлышком от разбитой бутылки. По словам очевидцев, мужчина выглядел пьяным.

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Житель Челябинска, который подрался с водителем маршрутного такси №72, сам пришел в отделение полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу. «Подозреваемый, ранее судимый местный житель 1976 года рождения, самостоятельно пришел в районный отдел полиции. Он увидел в СМИ новости о данном конфликте», — уточнили URA.RU в ведомстве. По сообщению, которое поступило в отдел «Тракторозаводский», проведена проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Инцидент произошел 28 марта на остановке «Сад победы» в Тракторозаводском районе. На видео пассажир ударил водителя горлышком от разбитой бутылки. По словам очевидцев, мужчина выглядел пьяным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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