Пассажир, напавший на водителя маршрутки, сдался челябинской полиции

Мужчина пришел в отдел полиции после того, как увидел новость о драке в СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска, который подрался с водителем маршрутного такси №72, сам пришел в отделение полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

«Подозреваемый, ранее судимый местный житель 1976 года рождения, самостоятельно пришел в районный отдел полиции. Он увидел в СМИ новости о данном конфликте», — уточнили URA.RU в ведомстве.

По сообщению, которое поступило в отдел «Тракторозаводский», проведена проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Инцидент произошел 28 марта на остановке «Сад победы» в Тракторозаводском районе. На видео пассажир ударил водителя горлышком от разбитой бутылки. По словам очевидцев, мужчина выглядел пьяным.