28 марта 2023

В Челябинске пьяный пассажир подрался с водителем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутки. Челябинск., маршрутка
Сотрудники полиции проводят проверку после драки водителя с пассажиром Фото:

В Челябинске между водителем маршрутного такси №72 и пассажиром 28 марта произошла драка. О том, что пассажир выглядел пьяным, сообщили очевидцы. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в ГУ МВД по городу.

«Водитель маршрутки №72 с пьяным посетителем. Он (прим. — пассажир) с розочкой. Полоснул его по лицу», — комментирует ситуацию автор видео.

На фоне слышно, как одна из очевидцев намеревается вызвать полицию, но участников драки это не останавливает. В УМВД Челябинска URA.RU отметили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции работают с зарегистрированным сообщением. Обстоятельства выясняются, проводится проверка», — уточнили URA.RU в ведомстве.

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В Челябинске между водителем маршрутного такси №72 и пассажиром 28 марта произошла драка. О том, что пассажир выглядел пьяным, сообщили очевидцы. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в ГУ МВД по городу. «Водитель маршрутки №72 с пьяным посетителем. Он (прим. — пассажир) с розочкой. Полоснул его по лицу», — комментирует ситуацию автор видео. На фоне слышно, как одна из очевидцев намеревается вызвать полицию, но участников драки это не останавливает. В УМВД Челябинска URA.RU отметили, что по данному факту проводится проверка. «Сотрудники полиции работают с зарегистрированным сообщением. Обстоятельства выясняются, проводится проверка», — уточнили URA.RU в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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