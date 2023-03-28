Сотрудники полиции проводят проверку после драки водителя с пассажиром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске между водителем маршрутного такси №72 и пассажиром 28 марта произошла драка. О том, что пассажир выглядел пьяным, сообщили очевидцы. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в ГУ МВД по городу.

«Водитель маршрутки №72 с пьяным посетителем. Он (прим. — пассажир) с розочкой. Полоснул его по лицу», — комментирует ситуацию автор видео.

На фоне слышно, как одна из очевидцев намеревается вызвать полицию, но участников драки это не останавливает. В УМВД Челябинска URA.RU отметили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции работают с зарегистрированным сообщением. Обстоятельства выясняются, проводится проверка», — уточнили URA.RU в ведомстве.