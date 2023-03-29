29 марта 2023

В Челябинской области река перекрыла дорогу в Казахстан

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп, дорога
Движение через госграницу временно закрыто Фото:

В пункте пропуска через российско-казахстанскую границу в Челябинской области разлившаяся из-за паводка река перекрыла движение. Об этом 30 марта сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Внимание участникам дорожного движения! Временно закрыто движение на пункте пропуска на российско-казахстанской границе на дороге Кизильское—Бреды—Мариинский в связи с переливом реки Берсуад», — сообщили в миндоре области.

Весенние паводки в Челябинской области уже отрезали от мира несколько жилых поселков. Так, например, разлившаяся река Караганка в Брединском районе преградила путь главе муниципалитета Николаю Плохих. Он был вынужден остаться в поселке, в который приехал с инспекцией, на ночь.

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В пункте пропуска через российско-казахстанскую границу в Челябинской области разлившаяся из-за паводка река перекрыла движение. Об этом 30 марта сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «Внимание участникам дорожного движения! Временно закрыто движение на пункте пропуска на российско-казахстанской границе на дороге Кизильское—Бреды—Мариинский в связи с переливом реки Берсуад», — сообщили в миндоре области. Весенние паводки в Челябинской области уже отрезали от мира несколько жилых поселков. Так, например, разлившаяся река Караганка в Брединском районе преградила путь главе муниципалитета Николаю Плохих. Он был вынужден остаться в поселке, в который приехал с инспекцией, на ночь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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