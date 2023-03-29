В Челябинской области река перекрыла дорогу в Казахстан

Движение через госграницу временно закрыто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пункте пропуска через российско-казахстанскую границу в Челябинской области разлившаяся из-за паводка река перекрыла движение. Об этом 30 марта сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Внимание участникам дорожного движения! Временно закрыто движение на пункте пропуска на российско-казахстанской границе на дороге Кизильское—Бреды—Мариинский в связи с переливом реки Берсуад», — сообщили в миндоре области.

Весенние паводки в Челябинской области уже отрезали от мира несколько жилых поселков. Так, например, разлившаяся река Караганка в Брединском районе преградила путь главе муниципалитета Николаю Плохих. Он был вынужден остаться в поселке, в который приехал с инспекцией, на ночь.