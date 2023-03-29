Число жертв массового ДТП на челябинской трассе выросло

Водителя фуры после ДТП 26 марта доставили в больницу, где он скончался Фото: Илья Московец © URA.RU

В больнице скончался водитель большегруза, шестой участник массового ДТП, которое случилось 26 марта на трассе под Троицком в Челябинской области. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

«Водитель большегруза умер. Не выдержало сердце», — написала Ирина З. под постом в паблике «Подслушано Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о смерти водителя фуры появилось в комментариях под постом с обсуждением происшествия. Корреспондент URA.RU связался с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сказали, что уточнят информацию и прокомментируют ее позже.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП, произошедшее 26 марта на участке дороги Троицк—Челябинск. В результате столкновения с большегрузом несовершеннолетние пассажиры и водитель легковушки погибли на месте. Водителя грузовика госпитализировали.

Обновлено в 15:23 по уральскому времени:

«Водитель жив. Информация о его смерти не соответствует действительности», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.