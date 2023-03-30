Тепловизор подарили бойцу СВО, у которого погиб сын на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участник СВО из Сосновского района Челябинской области Александр Подкорытов передаст группе, командиром которой был его погибший сын, тепловизионный прицел. Необходимое на фронте оборудование приобрели на средства фонда Общественной палаты района.

«Замглавы района Татьяна Аллеборн предложила передать тепловизионный прицел Подкорытову, который участвует в спецоперации. Прицел куплен из средств фонда, созданного Общественной палатой района. Военнослужащий решил отправить прицел в группу, где служил его погибший сын», — сообщается в издании «Сосновская нива».

Подкорытову 54 года, он отправился на фронт по контракту водителем-связистом вслед за своим военнослужащим сыном, который погиб на службе. После похорон Подкорытов вернется на фронт и передаст тепловизор сослуживцам сына.