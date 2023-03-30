Огнеметные системы с челябинскими двигателями поразили цели термобарическими снарядами. Видео

30 марта 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Российская система поразила цели на фронте термобарическими снарядами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снабженные двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили цели противника на фронте термобарическими снарядами. В видеоролике об этом рассказал сотрудник пресс-службы Минобороны РФ. «Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А „Солнцепек“ группировка войск „Центр“ нанесла огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике», — отметил начальника пресс-центра группировки «Центр» Минобороны Александр Савчук. Столкновение произошло на Красно-Лиманском направлении. В ходе разведки российские войска вскрыли местоположение трех опорных пунктов противника. В ходе боя расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» также обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Огнеметная система «Солнцепек» оборудована дизельным двигателем В-84МС мощностью 840 л. с. Комплекс «Тор-М1» оснащен челябинским двигателем В-46.

Снабженные двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили цели противника на фронте термобарическими снарядами. В видеоролике об этом рассказал сотрудник пресс-службы Минобороны РФ. «Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А „Солнцепек“ группировка войск „Центр“ нанесла огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике», — отметил начальника пресс-центра группировки «Центр» Минобороны Александр Савчук. Столкновение произошло на Красно-Лиманском направлении. В ходе разведки российские войска вскрыли местоположение трех опорных пунктов противника. В ходе боя расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» также обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Огнеметная система «Солнцепек» оборудована дизельным двигателем В-84МС мощностью 840 л. с. Комплекс «Тор-М1» оснащен челябинским двигателем В-46.