Огнеметные системы с челябинскими двигателями поразили цели термобарическими снарядами. Видео

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Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, военная техника, тос, солнцепек
Российская система поразила цели на фронте термобарическими снарядами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Снабженные двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили цели противника на фронте термобарическими снарядами. В видеоролике об этом рассказал сотрудник пресс-службы Минобороны РФ.

«Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А „Солнцепек“ группировка войск „Центр“ нанесла огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике», — отметил начальника пресс-центра группировки «Центр» Минобороны Александр Савчук.

Столкновение произошло на Красно-Лиманском направлении. В ходе разведки российские войска вскрыли местоположение трех опорных пунктов противника. В ходе боя расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» также обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины.

Огнеметная система «Солнцепек» оборудована дизельным двигателем В-84МС мощностью 840 л. с. Комплекс «Тор-М1» оснащен челябинским двигателем В-46.

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Снабженные двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили цели противника на фронте термобарическими снарядами. В видеоролике об этом рассказал сотрудник пресс-службы Минобороны РФ. «Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А „Солнцепек“ группировка войск „Центр“ нанесла огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике», — отметил начальника пресс-центра группировки «Центр» Минобороны Александр Савчук. Столкновение произошло на Красно-Лиманском направлении. В ходе разведки российские войска вскрыли местоположение трех опорных пунктов противника. В ходе боя расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» также обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Огнеметная система «Солнцепек» оборудована дизельным двигателем В-84МС мощностью 840 л. с. Комплекс «Тор-М1» оснащен челябинским двигателем В-46.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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