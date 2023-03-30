30 марта 2023

Грибную ферму выставили на продажу в Челябинской области. Скрин

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Михаил Мишустин во время посещения выставки " Золотая осень 2022". Москва, грибы, шампиньоны, выставка, сельское хозяйство, грибница, аграрная промышленность, грибная ферма
Бизнес по выращиванию шампиньонов продают за 65 миллионов рублей Фото:

Ферма по выращиванию шампиньонов выставлена на продажу в городе Коркино Челябинской области. За готовый бизнес собственник просит 65 миллионов рублей.

«Продаю имущественный комплекс по выращиванию шампиньонов. Ферма построена по всем нормам, работает с августа 2020 года», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Производительность фермы — 300 тонн грибов в год. У предприятия есть договор с торговой сетью на поставки. На ферме трудятся 16 человек. Также есть цех переработки грибов и их маринования.

Ранее в поселке Березинский Чесменского района выставили на продажу пруд для разведения рыб. За водоем с карпами, карасями и раками владелец запросил 8 миллионов рублей.

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Ферма по выращиванию шампиньонов выставлена на продажу в городе Коркино Челябинской области. За готовый бизнес собственник просит 65 миллионов рублей. «Продаю имущественный комплекс по выращиванию шампиньонов. Ферма построена по всем нормам, работает с августа 2020 года», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Производительность фермы — 300 тонн грибов в год. У предприятия есть договор с торговой сетью на поставки. На ферме трудятся 16 человек. Также есть цех переработки грибов и их маринования. Ранее в поселке Березинский Чесменского района выставили на продажу пруд для разведения рыб. За водоем с карпами, карасями и раками владелец запросил 8 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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