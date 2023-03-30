Бизнес по выращиванию шампиньонов продают за 65 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ферма по выращиванию шампиньонов выставлена на продажу в городе Коркино Челябинской области. За готовый бизнес собственник просит 65 миллионов рублей.

«Продаю имущественный комплекс по выращиванию шампиньонов. Ферма построена по всем нормам, работает с августа 2020 года», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Производительность фермы — 300 тонн грибов в год. У предприятия есть договор с торговой сетью на поставки. На ферме трудятся 16 человек. Также есть цех переработки грибов и их маринования.

Ранее в поселке Березинский Чесменского района выставили на продажу пруд для разведения рыб. За водоем с карпами, карасями и раками владелец запросил 8 миллионов рублей.