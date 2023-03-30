30 марта 2023

Пермская фирма придумала, как заработать на бренде ЧВК «Вагнер». Фото

В Перми запустили производство сувениров с символикой ЧВК «Вагнер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская компания создает сувениры с символикой ЧВК «Вагнер» Фото:
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Пермская компания продает через популярный сайт бесплатных объявлений корпуса сувенирных настенных часов с символикой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Как рассказал URA.RU представитель фирмы, товар оригинального производства изготовлен из массива ангарской сосны.

«Это деревянная заготовка под круглые часы-сувенир ЧВК „Вагнер“ с изображением черепа, с задней стороны изделия имеется выемка под часовой механизм. Диаметр — 32 сантиметра. Делаем на предприятии, производство находится в селе Култаево. Если нужно забрать купленный товар самовывозом, можно приехать туда, работаем до семи вечера», — рассказал корреспонденту URA.RU автор объявления.

Он добавил, что на данный момент в наличии имеются два готовых изделия. Корпуса часов покрыты лаком, при желании их можно использовать в качестве украшения интерьера офиса или квартиры. Стоимость товара составляет пять тысяч рублей за штуку, продавец готов сделать небольшую скидку.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми начали продавать вязаные шапки с изображением паутины, которая считается символикой недавно сформированного молодежного движения «ЧВК Редан». Предложения с описанием соответствующего товара появились на популярном сайте бесплатных объявлений.

Корпуса часов с символикой ЧВК «Вагнер» изготовлены из массива ангарской сосны
Корпуса часов с символикой ЧВК «Вагнер» изготовлены из массива ангарской сосны
Фото:

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Пермская компания продает через популярный сайт бесплатных объявлений корпуса сувенирных настенных часов с символикой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Как рассказал URA.RU представитель фирмы, товар оригинального производства изготовлен из массива ангарской сосны. «Это деревянная заготовка под круглые часы-сувенир ЧВК „Вагнер“ с изображением черепа, с задней стороны изделия имеется выемка под часовой механизм. Диаметр — 32 сантиметра. Делаем на предприятии, производство находится в селе Култаево. Если нужно забрать купленный товар самовывозом, можно приехать туда, работаем до семи вечера», — рассказал корреспонденту URA.RU автор объявления. Он добавил, что на данный момент в наличии имеются два готовых изделия. Корпуса часов покрыты лаком, при желании их можно использовать в качестве украшения интерьера офиса или квартиры. Стоимость товара составляет пять тысяч рублей за штуку, продавец готов сделать небольшую скидку. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми начали продавать вязаные шапки с изображением паутины, которая считается символикой недавно сформированного молодежного движения «ЧВК Редан». Предложения с описанием соответствующего товара появились на популярном сайте бесплатных объявлений.
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