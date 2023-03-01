В Перми движение «ЧВК Редан» добралось до популярного сайта продаж. Фото

Пермяки начали продавать шапки с вязкой, напоминающей паучью паутину «ЧВК Редан»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сходка «ЧВК Редан». Курган, остановка, пассажиры, автобусная остановка
Сторонников «ЧВК Редан» можно определить по характерной одежде (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Новая субкультура «ЧВК Редан»

В Перми начали продавать вязаные шапками с путиной. Считается, что образ паука и паутина — это отличительная символика недавно сформированного молодежного течения «ЧВК Редан». Объявления появились на популярном сайте продаж.

«Пермяки начали продавать на сервисе объявлений шапки с вязкой, напоминающей паучью паутину. Цена такого изделия — 1500 рублей», — об этом сообщает telegram-канал «Большая Пермь».

URA.RU уже писало, что в прикамской столице через соцсети подростков пытаются вовлечь в совершение противоправных действий. По данным полиции, есть вероятность организации массовых драк на территории региона. В уведомлениях, которые приходят родителям школьников, сообщалось, что участниками драки могут стать подростки, принадлежащие к субкультуре «ЧВК Редан».

Новое подростковое движение начало распространяться в РФ в конце февраля. Позже в крупных российских городах произошли массовые драки. Пресс-секретарь президента Росиии Дмитрий Песков назвал новое движение псевдосубкультурой, которая не принесет ничего хорошего. По мнению российского журналиста Владимира Соловьева, за созданием движения «Редан» стоит украинский Центр информационно-психологических операций.

В Перми начали продавать шапки с паутиной
Фото:
Шапка стоит 1500 рублей
Фото:

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Перми начали продавать вязаные шапками с путиной. Считается, что образ паука и паутина — это отличительная символика недавно сформированного молодежного течения «ЧВК Редан». Объявления появились на популярном сайте продаж. «Пермяки начали продавать на сервисе объявлений шапки с вязкой, напоминающей паучью паутину. Цена такого изделия — 1500 рублей», — об этом сообщает telegram-канал «Большая Пермь». URA.RU уже писало, что в прикамской столице через соцсети подростков пытаются вовлечь в совершение противоправных действий. По данным полиции, есть вероятность организации массовых драк на территории региона. В уведомлениях, которые приходят родителям школьников, сообщалось, что участниками драки могут стать подростки, принадлежащие к субкультуре «ЧВК Редан». Новое подростковое движение начало распространяться в РФ в конце февраля. Позже в крупных российских городах произошли массовые драки. Пресс-секретарь президента Росиии Дмитрий Песков назвал новое движение псевдосубкультурой, которая не принесет ничего хорошего. По мнению российского журналиста Владимира Соловьева, за созданием движения «Редан» стоит украинский Центр информационно-психологических операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...