В Перми движение «ЧВК Редан» добралось до популярного сайта продаж. Фото

Пермяки начали продавать шапки с вязкой, напоминающей паучью паутину «ЧВК Редан»

01 марта 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Сторонников «ЧВК Редан» можно определить по характерной одежде (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан» В Перми начали продавать вязаные шапками с путиной. Считается, что образ паука и паутина — это отличительная символика недавно сформированного молодежного течения «ЧВК Редан». Объявления появились на популярном сайте продаж. «Пермяки начали продавать на сервисе объявлений шапки с вязкой, напоминающей паучью паутину. Цена такого изделия — 1500 рублей», — об этом сообщает telegram-канал «Большая Пермь». URA.RU уже писало, что в прикамской столице через соцсети подростков пытаются вовлечь в совершение противоправных действий. По данным полиции, есть вероятность организации массовых драк на территории региона. В уведомлениях, которые приходят родителям школьников, сообщалось, что участниками драки могут стать подростки, принадлежащие к субкультуре «ЧВК Редан». Новое подростковое движение начало распространяться в РФ в конце февраля. Позже в крупных российских городах произошли массовые драки. Пресс-секретарь президента Росиии Дмитрий Песков назвал новое движение псевдосубкультурой, которая не принесет ничего хорошего. По мнению российского журналиста Владимира Соловьева, за созданием движения «Редан» стоит украинский Центр информационно-психологических операций. В Перми начали продавать шапки с паутиной Фото: сайт Avito Шапка стоит 1500 рублей Фото: сайт Avito

В Перми начали продавать вязаные шапками с путиной. Считается, что образ паука и паутина — это отличительная символика недавно сформированного молодежного течения «ЧВК Редан». Объявления появились на популярном сайте продаж. «Пермяки начали продавать на сервисе объявлений шапки с вязкой, напоминающей паучью паутину. Цена такого изделия — 1500 рублей», — об этом сообщает telegram-канал «Большая Пермь». URA.RU уже писало, что в прикамской столице через соцсети подростков пытаются вовлечь в совершение противоправных действий. По данным полиции, есть вероятность организации массовых драк на территории региона. В уведомлениях, которые приходят родителям школьников, сообщалось, что участниками драки могут стать подростки, принадлежащие к субкультуре «ЧВК Редан». Новое подростковое движение начало распространяться в РФ в конце февраля. Позже в крупных российских городах произошли массовые драки. Пресс-секретарь президента Росиии Дмитрий Песков назвал новое движение псевдосубкультурой, которая не принесет ничего хорошего. По мнению российского журналиста Владимира Соловьева, за созданием движения «Редан» стоит украинский Центр информационно-психологических операций.