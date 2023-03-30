На месте аварии работают сотрудники ДПС Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) в старой части города грузовик с водой врезался в здание поликлиники. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Старый город. Надеюсь, водитель и посетители поликлиники целы», — написала Даша Ж. в паблике «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте».

В комментариях пользователи отмечают, что в здание поликлиники уже не первый раз врезаются автомобили. Кто-то видит в этом нечто мистическое, однако другие указывают на отсутствие объездной дороги и гололедицу. При этом власти, по словам юзеров, не особо заботятся о состоянии дороги, что и приводит к авариям.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по региону. Там сообщили, что на месте работают сотрудники. Подробности будут позднее.