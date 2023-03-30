30 марта 2023

В Миассе грузовик въехал в здание поликлиники. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, служебный автомобиль, дпс
На месте аварии работают сотрудники ДПС Фото:

В Миассе (Челябинская область) в старой части города грузовик с водой врезался в здание поликлиники. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Старый город. Надеюсь, водитель и посетители поликлиники целы», — написала Даша Ж. в паблике «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте».

В комментариях пользователи отмечают, что в здание поликлиники уже не первый раз врезаются автомобили. Кто-то видит в этом нечто мистическое, однако другие указывают на отсутствие объездной дороги и гололедицу. При этом власти, по словам юзеров, не особо заботятся о состоянии дороги, что и приводит к авариям.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по региону. Там сообщили, что на месте работают сотрудники. Подробности будут позднее.

Грузовик перевозил воду
Грузовик перевозил воду
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) в старой части города грузовик с водой врезался в здание поликлиники. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Старый город. Надеюсь, водитель и посетители поликлиники целы», — написала Даша Ж. в паблике «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте». В комментариях пользователи отмечают, что в здание поликлиники уже не первый раз врезаются автомобили. Кто-то видит в этом нечто мистическое, однако другие указывают на отсутствие объездной дороги и гололедицу. При этом власти, по словам юзеров, не особо заботятся о состоянии дороги, что и приводит к авариям. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по региону. Там сообщили, что на месте работают сотрудники. Подробности будут позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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