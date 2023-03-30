В Магнитогорске осудили организаторов канала для незаконных мигрантов

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, осудили двух организаторов канала, по которому иностранцы незаконно мигрировали в РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, с помощью фиктивных браков и прописок иностранцы продлевали свое пребывание в стране.
«Виновные устраивали фиктивные браки граждан России с иностранными гражданами, а также находили собственников жилых помещений, согласных фиктивно регистрировать иностранцев. Все мероприятия были направлены на продление срока пребывания мигрантов на территории РФ и получения последними разрешений на временное пребывание в упрощенном порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Сотрудники ведомства провели расследование и задержали нарушителей. Суд приговорил организаторов канала к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года для каждого.
Ранее начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Михаил Скоков отметил, что работа в сфере нарушений миграционного законодательства поставлена на контроль. Только за 2022 год из области было выдворено свыше тысяч иностранцев, находившихся в России незаконно.
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