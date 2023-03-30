30 марта 2023

В Магнитогорске осудили организаторов канала для незаконных мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Организаторов канала приговорили к двум годам условного лишения свободы Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, осудили двух организаторов канала, по которому иностранцы незаконно мигрировали в РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, с помощью фиктивных браков и прописок иностранцы продлевали свое пребывание в стране.

«Виновные устраивали фиктивные браки граждан России с иностранными гражданами, а также находили собственников жилых помещений, согласных фиктивно регистрировать иностранцев. Все мероприятия были направлены на продление срока пребывания мигрантов на территории РФ и получения последними разрешений на временное пребывание в упрощенном порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Сотрудники ведомства провели расследование и задержали нарушителей. Суд приговорил организаторов канала к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года для каждого.

Ранее начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Михаил Скоков отметил, что работа в сфере нарушений миграционного законодательства поставлена на контроль. Только за 2022 год из области было выдворено свыше тысяч иностранцев, находившихся в России незаконно.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, осудили двух организаторов канала, по которому иностранцы незаконно мигрировали в РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, с помощью фиктивных браков и прописок иностранцы продлевали свое пребывание в стране. «Виновные устраивали фиктивные браки граждан России с иностранными гражданами, а также находили собственников жилых помещений, согласных фиктивно регистрировать иностранцев. Все мероприятия были направлены на продление срока пребывания мигрантов на территории РФ и получения последними разрешений на временное пребывание в упрощенном порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Сотрудники ведомства провели расследование и задержали нарушителей. Суд приговорил организаторов канала к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года для каждого. Ранее начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Михаил Скоков отметил, что работа в сфере нарушений миграционного законодательства поставлена на контроль. Только за 2022 год из области было выдворено свыше тысяч иностранцев, находившихся в России незаконно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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