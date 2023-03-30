Челябинцев приглашают охранять военные средства связи под Хабаровском

Перед кандидатами будут стоять задачи по обслуживанию средств связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Челябинской области зовут служить по контракту под Хабаровск. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, там перед кандидатами будут стоять задачи по охране и ремонту средств связи.

«База хранения и ремонта средств связи производит отбор кандидатов на военную службу по контракту. Место расположения: 25 километров от Хабаровска. Набираются кандидаты от 18 лет. Денежное довольствие от 45 тысяч рублей в зависимости от воинского звания и должности», — говорится в объявлении.

Для подписания контракта кандидаты должны иметь соответствующее образование и здоровье. У них и их близких родственников не должно быть проблем с законом.

Кандидатам, подписавшим военный контракт, полагаются все социальные гарантии военнослужащих. Помимо стабильной зарплаты они получают право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада, надбавку за сдачу физической подготовки и единовременную выплату при заключении контракта в 195 тысяч рублей.

Минобороны обеспечивает контрактников трехразовым питанием, вещевым имуществом, медициной и служебным жильем. Учитываются все трудовые обязательства, такие как оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд к месту лечения или отдыха, пенсионное обеспечение при достижении выслуги 20 лет.