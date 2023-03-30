30 марта 2023

Челябинцев приглашают охранять военные средства связи под Хабаровском

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, связисты, армия россии, войска связи
Перед кандидатами будут стоять задачи по обслуживанию средств связи Фото:

Жителей Челябинской области зовут служить по контракту под Хабаровск. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, там перед кандидатами будут стоять задачи по охране и ремонту средств связи.

«База хранения и ремонта средств связи производит отбор кандидатов на военную службу по контракту. Место расположения: 25 километров от Хабаровска. Набираются кандидаты от 18 лет. Денежное довольствие от 45 тысяч рублей в зависимости от воинского звания и должности», — говорится в объявлении.

Для подписания контракта кандидаты должны иметь соответствующее образование и здоровье. У них и их близких родственников не должно быть проблем с законом.

Кандидатам, подписавшим военный контракт, полагаются все социальные гарантии военнослужащих. Помимо стабильной зарплаты они получают право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада, надбавку за сдачу физической подготовки и единовременную выплату при заключении контракта в 195 тысяч рублей.

Минобороны обеспечивает контрактников трехразовым питанием, вещевым имуществом, медициной и служебным жильем. Учитываются все трудовые обязательства, такие как оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд к месту лечения или отдыха, пенсионное обеспечение при достижении выслуги 20 лет.

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Жителей Челябинской области зовут служить по контракту под Хабаровск. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, там перед кандидатами будут стоять задачи по охране и ремонту средств связи. «База хранения и ремонта средств связи производит отбор кандидатов на военную службу по контракту. Место расположения: 25 километров от Хабаровска. Набираются кандидаты от 18 лет. Денежное довольствие от 45 тысяч рублей в зависимости от воинского звания и должности», — говорится в объявлении. Для подписания контракта кандидаты должны иметь соответствующее образование и здоровье. У них и их близких родственников не должно быть проблем с законом. Кандидатам, подписавшим военный контракт, полагаются все социальные гарантии военнослужащих. Помимо стабильной зарплаты они получают право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада, надбавку за сдачу физической подготовки и единовременную выплату при заключении контракта в 195 тысяч рублей. Минобороны обеспечивает контрактников трехразовым питанием, вещевым имуществом, медициной и служебным жильем. Учитываются все трудовые обязательства, такие как оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд к месту лечения или отдыха, пенсионное обеспечение при достижении выслуги 20 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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