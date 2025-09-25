УФАС: в Челябинской области цены на бензин сдерживает конкуренция

В Челябинской области устойчивая ситуация на топливном рынке сохраняется благодаря присутствию всех крупных игроков и независимых продавцов. Что позволяет не допускать нарушений, URA.RU рассказала руководитель регионального УФАС Анна Козлова.
«У нас присутствуют практически все основные компании, есть и независимый продавец. Конкуренция сохраняется и дает свои плоды. Благодаря этому дел о нарушениях по топливному рынку в регионе не возбуждается», — отметила Козлова.
По ее словам, ежедневный мониторинг цен ведется более 10 лет. Региональное управление ФАС фиксирует как розничные, так и оптовые показатели, а также запасы топлива. Данные регулярно передаются в федеральный центр, где фиксируют общие показатели по стране.
«Если где-то фиксируется рост без экономической подоплеки, антимонопольный орган принимает меры. Нарушителям выдается предупреждение или возбуждает дело», — уточнила глава УФАС.
Комментарий Козлова дала в рамках конференции, где одной из основных тем была реализация антимонопольной политики, по которой челябинское управление ФАС занимает одно из лидирующих мест в России. По итогам прошлого года регион вошел в число сильнейших в стране и разделил второе место в федеральном рейтинге. Работа оценивалась не только по количественным, но и по качественным показателям. Учитывались оперативность, качество расследования дел, а также значимость рассматриваемых обращений для общества.
«Бытует мнение, что у нас самые громкие социальные дела. Мы действительно рассматриваем все обращения и не отмахиваемся, если есть проблема. Каждое управление в чем-то выделяется, и Челябинская область демонстрирует высокую результативность», — пояснила она.
