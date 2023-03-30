Свердловский минобр на пороге скандала: запись в первые классы не работает за день до старта

Свердловские айтишники выявили сбой в системе записи первоклассников

31 марта 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Запись в первые классы стартует в ночь на 1 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство образования Свердловской области оказалось на пороге скандала. За сутки до старта записи детей в первые классы айтишники правительства якобы выявили сбой в системе обработки данных, рассказал URA.RU источник, близкий к ведомству. При этом в департаменте информполитики (ДИП) корреспонденту заявили, что в действительности родителям не о чем беспокоиться. По словам источника, сотрудники минцифры якобы обнаружили, что заявления не доходят до внутренней информационной системы. «К тому же чиновники наконец осознали, что в этом году все территории будут записываться в одно время. „Госуслуги“ этого просто не выдержат. Поэтому все сейчас на ушах», — поделился собеседник, отметив дополнительно, что традиционного «народного тестирования» в этом году «по какой-то причине» не было. Новость по теме Власти изменили правила записи в первые классы в Екатеринбурге «Государственная информационная система (ГИС) „Единое цифровое пространство“ не передает никакие данные на Госуслуги. Заявления, направленные с „Госуслуг“, будут поступать в ГИС с 00:00 1 апреля. Народное тестирование не проводилось в связи с тем, что оно не предусмотрено сценарием, разработанным Минцифры России. Для оценки надежности работы системы 14 и 15 марта проводились нагрузочные тестирования ГИС и Госуслуг, которые завершились успешно. Ошибок и сбоев работы ГИС не зафиксировано», — заявили корреспонденту в ДИП. Отдельное внимание в этом году приковано к Екатеринбургу, где в последние годы запись проходила относительно спокойно (в том числе из-за того, что районы разводили по времени). Источник URA.RU утверждает, что в этом году записью в городские школы занимаются областные власти. Это воспринимается как первый шаг к передаче «области» контроля над екатеринбургскими школами, как два года назад было с больницами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство образования Свердловской области оказалось на пороге скандала. За сутки до старта записи детей в первые классы айтишники правительства якобы выявили сбой в системе обработки данных, рассказал URA.RU источник, близкий к ведомству. При этом в департаменте информполитики (ДИП) корреспонденту заявили, что в действительности родителям не о чем беспокоиться. По словам источника, сотрудники минцифры якобы обнаружили, что заявления не доходят до внутренней информационной системы. «К тому же чиновники наконец осознали, что в этом году все территории будут записываться в одно время. „Госуслуги“ этого просто не выдержат. Поэтому все сейчас на ушах», — поделился собеседник, отметив дополнительно, что традиционного «народного тестирования» в этом году «по какой-то причине» не было. «Государственная информационная система (ГИС) „Единое цифровое пространство“ не передает никакие данные на Госуслуги. Заявления, направленные с „Госуслуг“, будут поступать в ГИС с 00:00 1 апреля. Народное тестирование не проводилось в связи с тем, что оно не предусмотрено сценарием, разработанным Минцифры России. Для оценки надежности работы системы 14 и 15 марта проводились нагрузочные тестирования ГИС и Госуслуг, которые завершились успешно. Ошибок и сбоев работы ГИС не зафиксировано», — заявили корреспонденту в ДИП. Отдельное внимание в этом году приковано к Екатеринбургу, где в последние годы запись проходила относительно спокойно (в том числе из-за того, что районы разводили по времени). Источник URA.RU утверждает, что в этом году записью в городские школы занимаются областные власти. Это воспринимается как первый шаг к передаче «области» контроля над екатеринбургскими школами, как два года назад было с больницами.