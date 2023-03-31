Начинался проект с авиасимулятора на ТУ-154 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиапроект «Крылья Советов» из Челябинска приобрел в Москве списанный Boeing и реконструирует его, создавая авиасимулятор. Как URA.RU рассказала куратор проекта Олеся Тихонова, предварительно планируется, что первых посетителей борт примет летом 2023 года.

«Самолет Boeing списали и готовились распилить на металлолом. Мы его выкупили и завершаем реконструкцию. Первых посетителей на борту будем ждать летом», — рассказала URA.RU Тихонова.

В команде энтузиастов три человека. Они восстанавливают салон и кабину пилотов, ремонтируют электронику, закупают новую, монтируют сферический экран. У посетителей будет ощущение полного погружения в реальность авиаперелета. С введением санкций закупать комплектующие стало сложнее. По затратам расходы на реставрацию в четыре раза превышают стоимость закупа борта.

Проект стартовал в 2018 году, когда «Крылья Советов» установили на проспекте Ленина в Челябинске борт ТУ-154. Проект пользуется спросом: заказы расписаны на три недели вперед: полная загрузка сервиса. В месяц услугой успевают воспользоваться порядка 100 групп численность по три человека каждая.

Гостей встречает летчик с 30-летним стажем Владимир Шмаков. Он рассказывает об истории конструкторского бюро имени Туполева, дает информацию о борте и ретроспективе его полетов. Также посетителям рассказывают о функционале членов экипажа, обучают навыкам пилотирования самолета. Каждый может сменить на время профессию, побывав пилотом и бортпроводником.

Тихонова рассказывает, что наибольшие эмоции вызывают моменты взлета и посадки. В ходе воображаемого полета перед летчиками проносятся пейзажи Челябинска и окрестностей с высоты птичьего полета. Сервис вошел в топ-10 туробъектов области. Услуга популярна не только среди челябинцев, но и со стороны жителей других регионов, иностранцев.

Авиапроект создает команда энтузиастов из трех человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О мастерстве пилота посетителям рассказывает капитан воздушного судна Владимир Шмаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В салоне бизнес-класса гостям дают первые вводные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посетители могут ознакомиться с конструкцией так называемого черного ящика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запись на посещение авиасимулятора ведется на три недели вперед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU