Девелопер судится с мэрией Екатеринбурга из-за участка под ресторан

31 марта 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

«Урал-Вест» пытается отстоять участок возле «Мытного двора», чтобы построить там ресторан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Урал-Вест», взявшая в 2002 году участок в аренду возле «Мытного двора» на улице 8 Марта, подала иск к МУГИСО, Росреестру и администрации Екатеринбурга. Девелопер пытается отстоять права на участок, где некогда планировал строительство ресторана, так как по инициативе чиновников его перевели в категорию территорий общего пользования, что запрещает на нем любое строительство. Иск опубликован в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Иск к МУГИСО и Росреестру девелопер «Урал-Вест» подал в ноябре 2022 года, а в феврале 2023 года суд удовлетворил его, но частично. Договор аренды признали возобновленным на неопределенный срок. Также суд признал незаконными действия Росреестра по погашению регистрационной записи об аренде земельного участка. На основании этого мэрия сменила зонирование участка в Правилах землепользования и застройки, тем самым сейчас на участке запрещено любое строительство. Девелопер же в 2021 году заявлял о том, что хочет построить на участке двухэтажный ресторан. «Урал-вест» не согласился с решением суда и подал апелляцию. Следующее заседание по делу назначено на 16 мая.

Компания «Урал-Вест», взявшая в 2002 году участок в аренду возле «Мытного двора» на улице 8 Марта, подала иск к МУГИСО, Росреестру и администрации Екатеринбурга. Девелопер пытается отстоять права на участок, где некогда планировал строительство ресторана, так как по инициативе чиновников его перевели в категорию территорий общего пользования, что запрещает на нем любое строительство. Иск опубликован в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Иск к МУГИСО и Росреестру девелопер «Урал-Вест» подал в ноябре 2022 года, а в феврале 2023 года суд удовлетворил его, но частично. Договор аренды признали возобновленным на неопределенный срок. Также суд признал незаконными действия Росреестра по погашению регистрационной записи об аренде земельного участка. На основании этого мэрия сменила зонирование участка в Правилах землепользования и застройки, тем самым сейчас на участке запрещено любое строительство. Девелопер же в 2021 году заявлял о том, что хочет построить на участке двухэтажный ресторан. «Урал-вест» не согласился с решением суда и подал апелляцию. Следующее заседание по делу назначено на 16 мая.