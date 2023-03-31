Экс-боец Донбасса, обещавший убить судью в Екатеринбурге, облил мочой силовика

31 марта 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Виталий Гафаров облил инспектора ГУФСИН мочой из стакана Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Рецидивист Виталий Гафаров, который в 2014 году был бойцом-добровольцем в Донбассе, а затем отправился за решетку за призывы к терактам и пообещал убить судью в Екатеринбурге, облил мочой надзирателя в СИЗО. Об этом свидетельствует информация на сайте пятого участка Чкаловского райсуда. «[Гафаров] перелил свою мочу из емкости в стакан, после чего через открытый дверной проем камеры выплеснул на них свою мочу из стакана», — говорится в сообщении суда. После этого мужчина обматерил надзирателей, однако уже в суде раскаялся и признал вину. Инцидент произошел, когда Гафаров находился под стражей по уголовному делу об угрозе судье Центрального окружного военного суда. Рецидивист обещал убить служителя закона и его семью, если ему вынесут обвинительный приговор. Однако позднее Гафаров раскаялся и извинился. Когда ему выносили приговор за призывы к терактам и экстремизму, в качестве смягчающего обстоятельства учли, что Гафаров в 2014 году отправился добровольцем в ДНР и ЛНР на защиту местных жителей. В спецоперации Гафаров участия не принимал.

Рецидивист Виталий Гафаров, который в 2014 году был бойцом-добровольцем в Донбассе, а затем отправился за решетку за призывы к терактам и пообещал убить судью в Екатеринбурге, облил мочой надзирателя в СИЗО. Об этом свидетельствует информация на сайте пятого участка Чкаловского райсуда. «[Гафаров] перелил свою мочу из емкости в стакан, после чего через открытый дверной проем камеры выплеснул на них свою мочу из стакана», — говорится в сообщении суда. После этого мужчина обматерил надзирателей, однако уже в суде раскаялся и признал вину. Инцидент произошел, когда Гафаров находился под стражей по уголовному делу об угрозе судье Центрального окружного военного суда. Рецидивист обещал убить служителя закона и его семью, если ему вынесут обвинительный приговор. Однако позднее Гафаров раскаялся и извинился. Когда ему выносили приговор за призывы к терактам и экстремизму, в качестве смягчающего обстоятельства учли, что Гафаров в 2014 году отправился добровольцем в ДНР и ЛНР на защиту местных жителей. В спецоперации Гафаров участия не принимал.