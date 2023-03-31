Экс-боец Донбасса, обещавший убить судью в Екатеринбурге, облил мочой силовика

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Виталий Гафаров облил инспектора ГУФСИН мочой из стакана Фото:

Рецидивист Виталий Гафаров, который в 2014 году был бойцом-добровольцем в Донбассе, а затем отправился за решетку за призывы к терактам и пообещал убить судью в Екатеринбурге, облил мочой надзирателя в СИЗО. Об этом свидетельствует информация на сайте пятого участка Чкаловского райсуда.

«[Гафаров] перелил свою мочу из емкости в стакан, после чего через открытый дверной проем камеры выплеснул на них свою мочу из стакана», — говорится в сообщении суда. После этого мужчина обматерил надзирателей, однако уже в суде раскаялся и признал вину.

Инцидент произошел, когда Гафаров находился под стражей по уголовному делу об угрозе судье Центрального окружного военного суда. Рецидивист обещал убить служителя закона и его семью, если ему вынесут обвинительный приговор. Однако позднее Гафаров раскаялся и извинился.

Когда ему выносили приговор за призывы к терактам и экстремизму, в качестве смягчающего обстоятельства учли, что Гафаров в 2014 году отправился добровольцем в ДНР и ЛНР на защиту местных жителей. В спецоперации Гафаров участия не принимал.

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Рецидивист Виталий Гафаров, который в 2014 году был бойцом-добровольцем в Донбассе, а затем отправился за решетку за призывы к терактам и пообещал убить судью в Екатеринбурге, облил мочой надзирателя в СИЗО. Об этом свидетельствует информация на сайте пятого участка Чкаловского райсуда. «[Гафаров] перелил свою мочу из емкости в стакан, после чего через открытый дверной проем камеры выплеснул на них свою мочу из стакана», — говорится в сообщении суда. После этого мужчина обматерил надзирателей, однако уже в суде раскаялся и признал вину. Инцидент произошел, когда Гафаров находился под стражей по уголовному делу об угрозе судье Центрального окружного военного суда. Рецидивист обещал убить служителя закона и его семью, если ему вынесут обвинительный приговор. Однако позднее Гафаров раскаялся и извинился. Когда ему выносили приговор за призывы к терактам и экстремизму, в качестве смягчающего обстоятельства учли, что Гафаров в 2014 году отправился добровольцем в ДНР и ЛНР на защиту местных жителей. В спецоперации Гафаров участия не принимал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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