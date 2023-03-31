Мэрия Челябинска снесет самовольно построенный гараж. Скрин

31 марта 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Гараж будет демонтирован в течении трех месяцев со дня выхода распоряжения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Курчастовском районе Челябинска ликвидируют самовольно построенный гараж площадью 75 квадратных метров, возведенный в границах участка ООО «Челмет». О сносе объекта сообщается на сайте мэрии. «Снести самовольную постройку — нежилое одноэтажное здание (гараж). Объект расположен в границах земельного участка площадью 144,5 квадратных метров, эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью „Челмет“. Постройка будет демонтирована в связи с ее возведением на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, без получения необходимых в силу закона согласований разрешений, в течение трех месяцев со дня принятия настоящего распоряжения», — сообщается на сайте мэрии. Общая площадь гаража составляет 75 квадратных метров, протяженность — 15 метров, ширина пять метров. Объект находится в Челябинске по улице Автодорожной 5Б/4. Ранее в Челябинске у собственников начали изымать гаражи, попадающие в зону строительства автомобильной дороги по улице Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска. Под снос попал гараж, расположенный в кооперативе №13 по адресу: улица 250 лет Челябинску/40 лет Победы, гаражный бокс № 107. Постройка расположена в Курчатовском районе Челябинска в границах земельного участка ООО «Челмет» Фото: яндекс-карты

В Курчастовском районе Челябинска ликвидируют самовольно построенный гараж площадью 75 квадратных метров, возведенный в границах участка ООО «Челмет». О сносе объекта сообщается на сайте мэрии. «Снести самовольную постройку — нежилое одноэтажное здание (гараж). Объект расположен в границах земельного участка площадью 144,5 квадратных метров, эксплуатируемого обществом с ограниченной ответственностью „Челмет“. Постройка будет демонтирована в связи с ее возведением на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, без получения необходимых в силу закона согласований разрешений, в течение трех месяцев со дня принятия настоящего распоряжения», — сообщается на сайте мэрии. Общая площадь гаража составляет 75 квадратных метров, протяженность — 15 метров, ширина пять метров. Объект находится в Челябинске по улице Автодорожной 5Б/4. Ранее в Челябинске у собственников начали изымать гаражи, попадающие в зону строительства автомобильной дороги по улице Молдавской от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска. Под снос попал гараж, расположенный в кооперативе №13 по адресу: улица 250 лет Челябинску/40 лет Победы, гаражный бокс № 107.