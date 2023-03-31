Текслер поздравил челябинских летчиков, ставших гвардейцами

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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., марш, парад, летчик, шагол
Алексей Текслер пожелал летчикам успехов в выполнении боевых и миротворческих задач Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил командира и личный состав 2-го смешанного ордена Суворова авиационного полка с присвоением почетного наименования «гвардейский». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич. Поздравляю вас и личный состав 2 гвардейского смешанного ордена Суворова авиационного полка с присвоением почетного наименования „гвардейский“», — говорится в поздравлении губернатора.

Текслер пожелал летчикам успехов в выполнении боевых и миротворческих задач, здоровья и добра. Он также отметил их героизм при участии в СВО.

Президент РФ Путин подписал 31 марта указ о присвоении 2-му смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Этот полк дислоцируется на челябинском аэродроме Шагол с 2010 года.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил командира и личный состав 2-го смешанного ордена Суворова авиационного полка с присвоением почетного наименования «гвардейский». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Уважаемый Дмитрий Юрьевич. Поздравляю вас и личный состав 2 гвардейского смешанного ордена Суворова авиационного полка с присвоением почетного наименования „гвардейский“», — говорится в поздравлении губернатора. Текслер пожелал летчикам успехов в выполнении боевых и миротворческих задач, здоровья и добра. Он также отметил их героизм при участии в СВО. Президент РФ Путин подписал 31 марта указ о присвоении 2-му смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Этот полк дислоцируется на челябинском аэродроме Шагол с 2010 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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