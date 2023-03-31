Текслер поздравил челябинских летчиков, ставших гвардейцами

Алексей Текслер пожелал летчикам успехов в выполнении боевых и миротворческих задач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил командира и личный состав 2-го смешанного ордена Суворова авиационного полка с присвоением почетного наименования «гвардейский». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич. Поздравляю вас и личный состав 2 гвардейского смешанного ордена Суворова авиационного полка с присвоением почетного наименования „гвардейский“», — говорится в поздравлении губернатора.

Текслер пожелал летчикам успехов в выполнении боевых и миротворческих задач, здоровья и добра. Он также отметил их героизм при участии в СВО.

Президент РФ Путин подписал 31 марта указ о присвоении 2-му смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Этот полк дислоцируется на челябинском аэродроме Шагол с 2010 года.