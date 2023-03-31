Путин наградил авиаполк из Челябинской области почетным званием

Почетного наименования авиационный полк удостоился за массовый героизм и отвагу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 2-му смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Речь идет о полке, дислоцированном на челябинском аэродроме Шагол. Указ президента РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить 2 смешанному ордена Суворова авиационному полку почетное наименование „гвардейский“ и впредь именовать его 2 гвардейский смешанный ордена Суворова авиационный полк. Приказ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

В 2019 году авиаполк был награжден орденом Суворова. Почетного наименования «гвардейский» авиационный полк удостоился «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества». В специальной военной операции на Украине челябинские летчики принимают участие с начала СВО.