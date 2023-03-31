Путин наградил авиаполк из Челябинской области почетным званием

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Почетного наименования авиационный полк удостоился за массовый героизм и отвагу Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 2-му смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Речь идет о полке, дислоцированном на челябинском аэродроме Шагол. Указ президента РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить 2 смешанному ордена Суворова авиационному полку почетное наименование „гвардейский“ и впредь именовать его 2 гвардейский смешанный ордена Суворова авиационный полк. Приказ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

В 2019 году авиаполк был награжден орденом Суворова. Почетного наименования «гвардейский» авиационный полк удостоился «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества». В специальной военной операции на Украине челябинские летчики принимают участие с начала СВО.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 2-му смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Речь идет о полке, дислоцированном на челябинском аэродроме Шагол. Указ президента РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить 2 смешанному ордена Суворова авиационному полку почетное наименование „гвардейский“ и впредь именовать его 2 гвардейский смешанный ордена Суворова авиационный полк. Приказ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. В 2019 году авиаполк был награжден орденом Суворова. Почетного наименования «гвардейский» авиационный полк удостоился «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества». В специальной военной операции на Украине челябинские летчики принимают участие с начала СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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