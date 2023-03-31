В Чебаркуле продается гостинично-ресторанный комплекс

Комплекс расположен в курортной зоне Челябинской области Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Чебаркуле Челябинской области выставлен на продажу гостинично-ресторанный комплекс «Тройка» за 55 миллионов рублей. Объект появился на популярном сайте объявлений.

«Продается готовый бизнес (гостинично-ресторанный комплекс), состоящий из двух ресторанов (на 170 и 60 человек), конференц-зала, отеля (10 номеров), летнего кафе с оборудованной кухней, бани, автостоянки, бассейна, на земле 6000 кв. м., полностью огражден забором. Здание построено в 2009 году. Здание и земля в собственности», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В карточке объекта значится, что по всему комплексу установлены камеры видеонаблюдения, кондиционеры, пожарная и охранная сигнализации. К зданиям подведены центральные коммуникации.

Ранее стало известно, что в Челябинской области в феврале снизилась стоимость проживания в гостиницах. Об этом рассказали в Контрольно-счетной палате региона.