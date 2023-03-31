Бастрыкин взял на контроль жалобу челябинца на отсутствие воды в микрорайоне

01 апреля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

К главе СК РФ обратился житель Копейска с жалобой на отсутствие воды в микрорайоне «Премьера» Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о результатах проверки в связи с обращением о нарушении прав жителей одного из микрорайонов в Копейске Челябинской области, лишенных водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр обратился житель города Копейска Челябинской области. Он сообщил о непринятии местной администрацией и МУП „КСВВ“ мер по ликвидации последствий аварии сетей централизованного водоотведения. В результате жильцы 38 многоквартирных домов в микрорайоне „Премьера“ длительное время остаются без водоснабжения, а канализационные стоки выходят на поверхность и загрязняют почву», — сообщила пресс-служба ведомства. Как уточнили в СК РФ, неоднократные обращения жителя в уполномоченные структуры результата не принесли. В СУ СК России по Челябинской области по доводам обращения начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад о результатах проверки обращения, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее, 1 апреля, как сообщало URA.RU, Бастрыкин взял на контроль обращение жительницы Челябинской области, выселенной из служебной квартиры. Женщину с двумя несовершеннолетними детьми выселили из жилища после того, как она уволилась из бюджетного учреждения, не предоставив другого жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о результатах проверки в связи с обращением о нарушении прав жителей одного из микрорайонов в Копейске Челябинской области, лишенных водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр обратился житель города Копейска Челябинской области. Он сообщил о непринятии местной администрацией и МУП „КСВВ“ мер по ликвидации последствий аварии сетей централизованного водоотведения. В результате жильцы 38 многоквартирных домов в микрорайоне „Премьера“ длительное время остаются без водоснабжения, а канализационные стоки выходят на поверхность и загрязняют почву», — сообщила пресс-служба ведомства. Как уточнили в СК РФ, неоднократные обращения жителя в уполномоченные структуры результата не принесли. В СУ СК России по Челябинской области по доводам обращения начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад о результатах проверки обращения, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее, 1 апреля, как сообщало URA.RU, Бастрыкин взял на контроль обращение жительницы Челябинской области, выселенной из служебной квартиры. Женщину с двумя несовершеннолетними детьми выселили из жилища после того, как она уволилась из бюджетного учреждения, не предоставив другого жилья.