Бастрыкин взял на контроль жалобу челябинца на отсутствие воды в микрорайоне

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о результатах проверки в связи с обращением о нарушении прав жителей одного из микрорайонов в Копейске Челябинской области, лишенных водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«К председателю СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр обратился житель города Копейска Челябинской области. Он сообщил о непринятии местной администрацией и МУП „КСВВ“ мер по ликвидации последствий аварии сетей централизованного водоотведения. В результате жильцы 38 многоквартирных домов в микрорайоне „Премьера“ длительное время остаются без водоснабжения, а канализационные стоки выходят на поверхность и загрязняют почву», — сообщила пресс-служба ведомства.
Как уточнили в СК РФ, неоднократные обращения жителя в уполномоченные структуры результата не принесли. В СУ СК России по Челябинской области по доводам обращения начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад о результатах проверки обращения, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее, 1 апреля, как сообщало URA.RU, Бастрыкин взял на контроль обращение жительницы Челябинской области, выселенной из служебной квартиры. Женщину с двумя несовершеннолетними детьми выселили из жилища после того, как она уволилась из бюджетного учреждения, не предоставив другого жилья.
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