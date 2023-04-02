В Ханты-Мансийске житель продает бизнес в связи с переездом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Ханты-Мансийске (ХМАО) на продажу выставлен готовый бизнес по производству рекламных конструкций. Его стоимость — 7,5 миллионов рублей, сообщается на популярном сайте объявлений.

«Собственное производство рекламных конструкций. Брендирование предприятий под ключ, вывески, баннеры, стенды. Крупные заказчики со всей страны», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор отмечает, что бизнес имеет базу поставщиков и клиентов. «Помещение в аренде по самой выгодной цене в городе», — уточняет он. Объект продается в связи с переездом.

Ранее URA.RU рассказало, что бизнесмен из Пыть-Яха продает предприятие по доставке японской еды «Ебидоеби» за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Также он готов поменять заведение на автомобиль.

Актив продается в связи с переездом avito.ru