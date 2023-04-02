02 апреля 2023
01 апреля 2023

В ХМАО продается бизнес по созданию рекламных конструкций. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комсомольский проспект. Пермь, вывеска, закон о наружной рекламе
В Ханты-Мансийске житель продает бизнес в связи с переездом Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) на продажу выставлен готовый бизнес по производству рекламных конструкций. Его стоимость — 7,5 миллионов рублей, сообщается на популярном сайте объявлений.

«Собственное производство рекламных конструкций. Брендирование предприятий под ключ, вывески, баннеры, стенды. Крупные заказчики со всей страны», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор отмечает, что бизнес имеет базу поставщиков и клиентов. «Помещение в аренде по самой выгодной цене в городе», — уточняет он. Объект продается в связи с переездом.

Ранее URA.RU рассказало, что бизнесмен из Пыть-Яха продает предприятие по доставке японской еды «Ебидоеби» за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Также он готов поменять заведение на автомобиль.

Актив продается в связи с переездом
Актив продается в связи с переездом
Продавец отмечает, что имеет базу поставщиков и клиентов
Продавец отмечает, что имеет базу поставщиков и клиентов

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) на продажу выставлен готовый бизнес по производству рекламных конструкций. Его стоимость — 7,5 миллионов рублей, сообщается на популярном сайте объявлений. «Собственное производство рекламных конструкций. Брендирование предприятий под ключ, вывески, баннеры, стенды. Крупные заказчики со всей страны», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор отмечает, что бизнес имеет базу поставщиков и клиентов. «Помещение в аренде по самой выгодной цене в городе», — уточняет он. Объект продается в связи с переездом. Ранее URA.RU рассказало, что бизнесмен из Пыть-Яха продает предприятие по доставке японской еды «Ебидоеби» за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Также он готов поменять заведение на автомобиль.
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