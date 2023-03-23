Бизнесмен из ХМАО меняет заведение японской кухни на автомобиль

24 марта 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

В Пыть-Яхе бизнесмен меняет «Ебидоеби» на автомобиль Фото: Размик Закарян © URA.RU Бизнесмен из Пыть-Яха (ХМАО) продает предприятие по доставке японской еды «Ебидоеби» за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Также он готов поменять заведение на автомобиль, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Продается готовый бизнес „Ебидоеби“ по улице Нефтяников, 13. Цена — 2200000, или обмен на автомобиль с доплатой», — сообщает продавец на платформе Avito. Причиной продажи заведения указывается переезд. Продавец сообщил, что заведение работает два года, имеется все необходимое оборудование. За годы работы у предприятия сформировалась развитая клиентская база. Само здание находится в аренде, ежемесячный платеж составляет 35 тысяч рублей. Коллектив продолжает работать на производстве. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске выставили на продажу компьютерный клуб. Продавец просит 2 миллиона рублей или автомобиль. В обмен на машину можно получить небольшое кафе в Ханты-Мансийске.

Бизнесмен из Пыть-Яха (ХМАО) продает предприятие по доставке японской еды «Ебидоеби» за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Также он готов поменять заведение на автомобиль, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Продается готовый бизнес „Ебидоеби“ по улице Нефтяников, 13. Цена — 2200000, или обмен на автомобиль с доплатой», — сообщает продавец на платформе Avito. Причиной продажи заведения указывается переезд. Продавец сообщил, что заведение работает два года, имеется все необходимое оборудование. За годы работы у предприятия сформировалась развитая клиентская база. Само здание находится в аренде, ежемесячный платеж составляет 35 тысяч рублей. Коллектив продолжает работать на производстве. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске выставили на продажу компьютерный клуб. Продавец просит 2 миллиона рублей или автомобиль. В обмен на машину можно получить небольшое кафе в Ханты-Мансийске.