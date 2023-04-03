Путин наградил медиков из Челябинской области

03 апреля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении медалями челябинских медсестер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении четырех медиков из Челябинской области. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации. «Медалью Луки Крымского наградить старшую медсестру Хафизову Татьяну Владимировну и главную медсестру Цыганову Наялю Аксановну из Городской больницы №1 имени Г. И. Дробышева Магнитогорска», — говорится в тексте указа. Еще две медсестры из Челябинской областной клинической больницы, Медведева Светлана Валентиновна и Митроченкова Галина Яковлевна, получили звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». В указе также говорится о присвоении звания заслуженного работника физической культуры РФ декану факультета Уральского госуниверситета физкультуры (Челябинская область) Игорю Николаевичу Алешину и старшему методисту-инструктору муниципального учреждения Аргаяшского района «Физкультура и спорт» Гиниятуллину Габидулле Файзуллиновичу. Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присвоении Второму смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Речь идет о полке, дислоцированном на челябинском аэродроме Шагол. В 2019 году авиаполк был награжден орденом Суворова.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении четырех медиков из Челябинской области. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации. «Медалью Луки Крымского наградить старшую медсестру Хафизову Татьяну Владимировну и главную медсестру Цыганову Наялю Аксановну из Городской больницы №1 имени Г. И. Дробышева Магнитогорска», — говорится в тексте указа. Еще две медсестры из Челябинской областной клинической больницы, Медведева Светлана Валентиновна и Митроченкова Галина Яковлевна, получили звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». В указе также говорится о присвоении звания заслуженного работника физической культуры РФ декану факультета Уральского госуниверситета физкультуры (Челябинская область) Игорю Николаевичу Алешину и старшему методисту-инструктору муниципального учреждения Аргаяшского района «Физкультура и спорт» Гиниятуллину Габидулле Файзуллиновичу. Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присвоении Второму смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Речь идет о полке, дислоцированном на челябинском аэродроме Шагол. В 2019 году авиаполк был награжден орденом Суворова.