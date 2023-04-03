Другу экс-главы администрации Екатеринбурга зарубили рисковый бизнес-проект

Андрей Калетин владеет участком между заброшенными генеральскими дачами и дачами УрО РАН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опасаясь протестов, как в случае с «Баден-Баденом», и руководствуясь собственными представлениями о прекрасном, чиновники запретили бизнесмену Андрею Калетину (завод «ЭМА»), которого считают близким к экс-сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу, застраивать участок на берегу озера Шарташ. Об этом URA.RU рассказал источник в девелоперской среде.

Калетин владеет участком между заброшенными генеральскими дачами и дачами УрО РАН. По словам собеседника агентства, на месте дач, согласно одобренному губернатором мастер-плану, должна появиться «деревня мастеров». Под эти цели свердловские власти получили участок, ранее принадлежавший Минобороны РФ, и почти договорились с федеральным оператором «Дом.рф», который готовит продажу земли под заброшенными дачами ученых.

«Калетин хотел строить жилые высотки, ему отказали, объяснив, что планы на эту территорию совсем другие», — поделился собеседник, близкий к региональному кабмину. То, что Калетину отказали в строительстве жилья на берегу озера, корреспонденту подтвердил источник, близкий к горадминистрации. Сам Калетин по номеру, имеющемуся в распоряжении редакции, оказался недоступен для комментариев.

Ранее похожую инициативу отклонили и другому бизнесмену — Валерию Ананьеву («Атомстройкомплекс»). Он якобы пытался согласовать с мэрией строительство 30-этажек возле Шарташского лесопарка.