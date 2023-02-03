Свердловский миллиардер задумал небоскребы на берегу Шарташа

03 февраля 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Уже известно, что мэрия отказала в застройке береговой зоны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава крупнейшей строительной компании Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс» — Валерий Ананьев едва не сгенерировал мощный конфликт. По данным URA.RU, миллиардер предпринял несколько попыток согласовать строительство высоток (как минимум одна из них — 30-этажная) на правом берегу озера Шарташ. «Там, где располагается частный сектор, и неразграниченная земля», — описал примерное местоположение информированный собеседник агентства. По словам другого источника, мэрия отказала. Якобы чиновникам, принимающим решения, идея Ананьева, во-первых, просто не понравилась. Во-вторых, готовящиеся к выборам в гордуму, они помнят, каким скандалом обернулся проект строительства терм «Баден-Баден» на том же — правом — берегу Шарташа. Как писало URA.RU, на фоне протеста экоактивистов госэкспертиза в начале 2022-го отклонила задумку бизнесмена Евгения Конова, предполагавшую инвестиции и потому поддержанную губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым. Новость по теме Госэкспертиза отклонила стройку на Шарташе, одобренную Куйвашевым. Официальное заявление властей В пресс-службе «Атома» на вопрос корреспондента к моменту публикации не отреагировали. Прямо сейчас вокруг компании разворачивается еще одна интрига. За последние полгода проекты Ананьева дважды ставились на паузу. В первый раз — сразу после того, как компания провалила дорожные ремонты в самом центре Екатеринбурга. Тогда же Ананьева уличили в срыве обещания о бесконфликтном расселении одного из аварийных домов. Кризис в отношениях возобновился сразу после Нового года, когда чиновники, подняв старые документы, якобы обнаружили, что «Атомстройкомплекс», несмотря на взятые обязательства, годами волокитит проектирование соцобъектов. «Воспитывая» Ананьева, профильный вице-мэр Рустам Галямов, как говорят в его окружении, якобы пытается опровергнуть популярное в политтусовке мнение, что на «Атомстройкомплекс» не распространяются неписаные правила, по которым живет крупный бизнес (в том числе девелоперы). Оно сформировалось давно, еще в 2019 году — когда «Атом» избежал серьезных санкций за гранты активистам, сорвавшим строительство храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава крупнейшей строительной компании Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс» — Валерий Ананьев едва не сгенерировал мощный конфликт. По данным URA.RU, миллиардер предпринял несколько попыток согласовать строительство высоток (как минимум одна из них — 30-этажная) на правом берегу озера Шарташ. «Там, где располагается частный сектор, и неразграниченная земля», — описал примерное местоположение информированный собеседник агентства. По словам другого источника, мэрия отказала. Якобы чиновникам, принимающим решения, идея Ананьева, во-первых, просто не понравилась. Во-вторых, готовящиеся к выборам в гордуму, они помнят, каким скандалом обернулся проект строительства терм «Баден-Баден» на том же — правом — берегу Шарташа. Как писало URA.RU, на фоне протеста экоактивистов госэкспертиза в начале 2022-го отклонила задумку бизнесмена Евгения Конова, предполагавшую инвестиции и потому поддержанную губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым. В пресс-службе «Атома» на вопрос корреспондента к моменту публикации не отреагировали. Прямо сейчас вокруг компании разворачивается еще одна интрига. За последние полгода проекты Ананьева дважды ставились на паузу. В первый раз — сразу после того, как компания провалила дорожные ремонты в самом центре Екатеринбурга. Тогда же Ананьева уличили в срыве обещания о бесконфликтном расселении одного из аварийных домов. Кризис в отношениях возобновился сразу после Нового года, когда чиновники, подняв старые документы, якобы обнаружили, что «Атомстройкомплекс», несмотря на взятые обязательства, годами волокитит проектирование соцобъектов. «Воспитывая» Ананьева, профильный вице-мэр Рустам Галямов, как говорят в его окружении, якобы пытается опровергнуть популярное в политтусовке мнение, что на «Атомстройкомплекс» не распространяются неписаные правила, по которым живет крупный бизнес (в том числе девелоперы). Оно сформировалось давно, еще в 2019 году — когда «Атом» избежал серьезных санкций за гранты активистам, сорвавшим строительство храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра.