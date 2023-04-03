03 апреля 2023

В Чебаркуле водитель грузовика сбил трехлетнего ребенка на самокате. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат, электросамокат
Ребенка на самокате сбили на улице 9 мая в Чебаркуле Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) 27-летний водитель грузового автомобиля ГАЗель 3 апреля сбил трехлетнего мальчика на самокате. Как URA.RU рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД «Чебаркульский», ДТП произошло в вечернее время.

«В 20 часов 10 минут 3 апреля на улице 9 мая водитель сбил трехлетнего мальчика на пешеходном переходе. С места происшествия уехал, но был остановлен очевидцами. Мальчик находился на улице с мамой», — отметили URA.RU в ГИБДД.

Очевидцы происшествия остановили водителя на улице Октябрьской и заставили вернуться на место происшествия. Как объяснил мужчина, ребенка он не заметил. На видео видно, что он пропускал пешеходов слева.

Водительские права водитель ГАЗели получил в ноябре 2022 года. За прошедшее с тех пор время трижды привлекался к административной ответственности: за то, что не указан в полисе ОСАГО и отсутствие учета газового оборудования автомобиля.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Чебаркуле (Челябинская область) 27-летний водитель грузового автомобиля ГАЗель 3 апреля сбил трехлетнего мальчика на самокате. Как URA.RU рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД «Чебаркульский», ДТП произошло в вечернее время. «В 20 часов 10 минут 3 апреля на улице 9 мая водитель сбил трехлетнего мальчика на пешеходном переходе. С места происшествия уехал, но был остановлен очевидцами. Мальчик находился на улице с мамой», — отметили URA.RU в ГИБДД. Очевидцы происшествия остановили водителя на улице Октябрьской и заставили вернуться на место происшествия. Как объяснил мужчина, ребенка он не заметил. На видео видно, что он пропускал пешеходов слева. Водительские права водитель ГАЗели получил в ноябре 2022 года. За прошедшее с тех пор время трижды привлекался к административной ответственности: за то, что не указан в полисе ОСАГО и отсутствие учета газового оборудования автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...