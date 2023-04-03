В Чебаркуле водитель грузовика сбил трехлетнего ребенка на самокате. Видео

04 апреля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Ребенка на самокате сбили на улице 9 мая в Чебаркуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) 27-летний водитель грузового автомобиля ГАЗель 3 апреля сбил трехлетнего мальчика на самокате. Как URA.RU рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД «Чебаркульский», ДТП произошло в вечернее время. «В 20 часов 10 минут 3 апреля на улице 9 мая водитель сбил трехлетнего мальчика на пешеходном переходе. С места происшествия уехал, но был остановлен очевидцами. Мальчик находился на улице с мамой», — отметили URA.RU в ГИБДД. Очевидцы происшествия остановили водителя на улице Октябрьской и заставили вернуться на место происшествия. Как объяснил мужчина, ребенка он не заметил. На видео видно, что он пропускал пешеходов слева. Водительские права водитель ГАЗели получил в ноябре 2022 года. За прошедшее с тех пор время трижды привлекался к административной ответственности: за то, что не указан в полисе ОСАГО и отсутствие учета газового оборудования автомобиля.

В Чебаркуле (Челябинская область) 27-летний водитель грузового автомобиля ГАЗель 3 апреля сбил трехлетнего мальчика на самокате. Как URA.RU рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД «Чебаркульский», ДТП произошло в вечернее время. «В 20 часов 10 минут 3 апреля на улице 9 мая водитель сбил трехлетнего мальчика на пешеходном переходе. С места происшествия уехал, но был остановлен очевидцами. Мальчик находился на улице с мамой», — отметили URA.RU в ГИБДД. Очевидцы происшествия остановили водителя на улице Октябрьской и заставили вернуться на место происшествия. Как объяснил мужчина, ребенка он не заметил. На видео видно, что он пропускал пешеходов слева. Водительские права водитель ГАЗели получил в ноябре 2022 года. За прошедшее с тех пор время трижды привлекался к административной ответственности: за то, что не указан в полисе ОСАГО и отсутствие учета газового оборудования автомобиля.